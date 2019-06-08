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台灣人最愛喝的咖啡？「拿鐵」以近5成的支持率奪冠

2019-06-08 14:14聯合報 記者羅建怡╱即時報導

根據《食力》統計市場數據發現，台灣的外帶咖啡杯數，已高達6億杯，約可疊成13萬座101、可繞地球1.35圈，數字驚人；此外，去年每人平均飲用咖啡杯數已達204杯，顯見這個黑金產業潛力無窮。

到底台灣人有多愛喝咖啡？《食力》日前公佈調查結果發現，近4成民眾每天1杯咖啡，「拿鐵」則以45.7%支持度居冠。這麼高的咖啡外帶率，萬餘間的連鎖便利商店功不可沒，為此黑金市場，全台前3大的連鎖咖啡館星巴克、路易莎、85度C，總數也達到1,358家，高密集度的咖啡供應，在全球也屬罕見。

以業界首創「虛擬黑卡」，會員已突破50萬的路易莎咖啡為例，總經理黃銘賢表示，「我們希望提供更多咖啡愛好者，一杯平價的精品咖啡」，每年進口200多噸世界頂級莊園咖啡豆，算得上是台灣大型咖啡連鎖店提供單品咖啡最多的品牌。擁有專屬的尋豆師，每年從全球引進超過20種極品咖啡豆，在地烘培，像是日前推出的世界冠軍豆種巴拿馬藝伎，造成空前熱銷紀錄，顯示台灣人喝咖啡的品味，也不斷在提升中。

路易莎也顛覆了百年來國際連鎖咖啡的經營模式，以「全方位生活門市」為概念發展出各種特色門市，像是圖書館、親子等，2006年從一家5坪小店開始，如今邁向500家連鎖咖啡品牌；其行銷方式也很有創意，2017年首創在FB社群平台推出「虛擬黑卡」，瞬間有10幾萬人上線索取，業者定期提供黑卡會員各種優惠，一年就累積會員數超過50萬人。6/13是13周年慶，黑卡會員專屬優惠包括6/10~14「1餐食+1飲品8折」，6/20~30並提供一般消費者2款蛋糕新品9折◦

伯朗咖啡館近年也朝精品咖啡邁進，同樣發行會員卡、行銷則採虛實並進。為此，也提升設備服務，目前全台有6家門市設有Steampunk咖啡機，結合手沖、虹吸、法式濾壓壺3種沖煮方式的優點。6/30前，實體與線上精品咖啡豆全系列買一送一、周邊商品75折，持伯朗精品Lounge卡每周五可享飲品買一送一、單筆消費滿額再送限量環保胚布提袋。

擁有不少粉絲的星巴克，除了星卡、也常以新品或活動綁定忠實顧客；像是咖啡迷最期待的咖啡盛事「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展，7/3~28將於華山文創園區西2館開展，今年以「Espresso Your Style」為概念，以星巴克核心的「義式濃縮咖啡」啟程，從咖啡豆的起源到咖啡豆不同烘焙程度的體驗，也推出來自美國Roastery展場限定販售飲品「濃縮雲朵英式艾爾」。

結合餐食與飲品，咖啡館不只優惠攬客。圖／路易莎咖啡提供
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伯朗咖啡館精品咖啡周年慶，6月30日前多款精品咖啡豆買一送一。圖／金車集團提供
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兩款新蛋糕嘗鮮有優惠。圖／路易莎咖啡提供
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「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展票價2...
「2019 Starbucks Coffee Journey咖啡旅程」特展票價280元，內含導覽手冊、2019Coffee Journey紀念提袋等。圖／星巴克提供
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