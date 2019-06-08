三宅一生秋冬展現光影之美 濃郁飽滿新色亮相
2019-06-08 12:59
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
三宅一生ISSEY MIYAKE在秋冬季推出了色彩能量豐沛的新品，尤其是BAO BAO ISSEY MIYAKE系列以實用為出發點，在三角片鋪陳的輪廓中展現濃郁飽滿的新色；而PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE則是以低調的剪影和淡雅的色澤，呈現生活瞬間的光影之美。
BAO BAO的三角片就像神奇的拼圖，每一季都玩出新鮮感，材質耐用、耐髒，風格鮮明成為穿搭亮點，光澤晶透系列、撞色的鱗光鋁金系列，都有側背小包、肩背包等設計，在本季新增卡夾、化妝包，同樣以三角片作為組合，鮮明的黃、紅、綠、藍等單色以飽和樣貌呈現，也是贈禮的精緻選擇。
PLEATS PLEASE的色彩表現則是以植物樹葉的輪廓為主，晨露漂浮系列睡袍式的外套有綁帶設計，帶來慵懶隨意的穿搭樂趣；不特意凸顯身形輪廓的oversize剪裁，帶來上班時的舒適穿搭，在俐落英氣中以柔和的垂墜下襬作為平衡；輕便飄逸的背心式洋裝，則是度假的首選，輕便、好搭，透過大小不一的網眼布料，讓花綻網眼系列展現出布料疊穿的實用，乾燥玫瑰、霧感色彩等交錯，帶來舒心怡人的穿搭。
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