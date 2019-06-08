三宅一生秋冬展現光影之美 濃郁飽滿新色亮相

2019-06-08 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



三宅一生ISSEY MIYAKE在秋冬季推出了色彩能量豐沛的新品，尤其是BAO BAO ISSEY MIYAKE系列以實用為出發點，在三角片鋪陳的輪廓中展現濃郁飽滿的新色；而PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE則是以低調的剪影和淡雅的色澤，呈現生活瞬間的光影之美。

BAO BAO的三角片就像神奇的拼圖，每一季都玩出新鮮感，材質耐用、耐髒，風格鮮明成為穿搭亮點，光澤晶透系列、撞色的鱗光鋁金系列，都有側背小包、肩背包等設計，在本季新增卡夾、化妝包，同樣以三角片作為組合，鮮明的黃、紅、綠、藍等單色以飽和樣貌呈現，也是贈禮的精緻選擇。