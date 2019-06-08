全台最大「啤酒複合式餐廳」新開幕！燒肉屋裡賣啤酒冰淇淋

2019-06-08 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



餐酒配成為近年餐飲新主流，金車集團繼去年6月開啟第一 家BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳後，日前宣布成立「BUCKSKIN柏克金餐酒集團」，同時在台北中山區打造全台最大「啤酒複合式餐廳」，包括兩層樓的柏克金啤酒餐廳南京店，以及全新型態的BUCKSKIN YAKINIKU柏克金燒肉屋，樓面積超過300坪，共計超過300個座位。

一樓的BUCKSKIN BEERHOUSE柏克金啤酒餐廳南京店，延續旗艦店的特色，以歐式裝潢風格為主，保留各項與「啤酒」相關的元素，像是大量使用古銅色的鍍鈦建材、啤酒原物料裝飾與掛畫、啤酒花吊燈等；另以雙U型吧檯為核心，延伸出開放區、包廂區、戶外區，也有適合一或兩人獨享的吧檯區等 。此間也有不少限定餐點，如蒜味蝦薯條、爐烤櫻桃鴨胸、松露波特酒烤布蕾等，同時提供現烤手工拿坡里式Pizza，鹹甜皆備。

二樓的BUCKSKIN YAKINIKU柏克金燒肉屋，則是品牌全新推出的餐飲型態，主打澳洲最高等級M9+和牛、特選美國牛肉，以及新鮮海鮮等品項，並提供6款佐料包括七味粉與頂級松露鹽。此外，特色餐點也不少，有以天然水果軟化並提升肉質甜嫩度的「水果漬肋條」、取自西班牙頂級豬種豬前頸部的「西班牙松阪豬」、使用澳洲和牛搭配半熟蛋的「味付澳洲和牛飯」、鴨蛋黃與明太子醬汁淋上爐烤蜜地瓜後再疊上鴨蛋白幕斯的「鴨蛋黃烤地瓜」等，還有柏克金啤酒與義式冰淇淋結合的「柏克金啤酒冰淇淋聖代」。

地址：台北市中山區南京東路二段1號1、2樓，電話：02-2521-0881。