「吃巧克力的和牛」自帶焦糖香！A CUT上新菜 餐桌有座繽紛花園

2019-06-08 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



台北國賓飯店主打頂級牛排的A CUT，隨季節出新菜，即日起連推11道新品，每道菜好看也好吃，正巧呼應其標題「餐桌上彩色果園」。

像是「蟹肉與魚子醬」，白色瓷碗上鋪陳著一座繽紛的小花園，夏天蘆筍、雞湯、萊姆等打製細緻鋪底，放上蝦夷蔥及紅洋蔥碎、法式酸奶及蟹肉等拌勻的食材，最後蓋上滿滿的頂級魚子醬，層層鋪疊，滋味與外觀皆是一絕。就漣一般難以出奇的沙拉，主廚以「西班牙熟成伊比利火腿」為名，軟嫩的溫泉蛋、奶油炒香的干蔥及羊肚菌、很有口感的甜豆及豌豆仁，加上鹹香不膩口的伊比利火腿，又是一場全新視野的花園饗宴。

A CUT受歡迎的「和牛湯餃」，此次已是第三版，湯頭頗有中西合璧的滋味，澳洲A7和牛肉餡香氣淡雅，品之高雅。主餐點選了「Mayura巧克力和牛」，吃了巧克力的和牛肉質帶有一絲焦糖口感香甜，油花均勻、入口即化，美味難以言喻。

最後，同樣以美姿上桌的「香橙舒芙蕾」收尾，甜、酸恰到好處。