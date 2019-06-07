第一本「美國全州」的米其林！《米其林指南加州》90間名店摘星、7間三星

2019-06-07 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



美國第一本「全州指南」《米其林指南加州2019》，已經於日前正式公佈。共計有657間餐廳入選，共計90間餐廳摘星。包括Atelier Crenn、Benu等7間餐廳獲得三星的最高榮耀；n/naka、Coi等14間餐廳獲得二星殊榮。

《米其林指南加州2019》的評選地點，包括有洛杉磯、舊金山、聖地牙哥、蒙特雷等多座城市。在2018年11月所出版的《米其林指南舊金山2019》中，舊金山就有8間餐廳拿下三星，位居全美之冠。而在本次的《米其林指南加州2019》之中，8間餐廳中的7間都順利再奪三星，僅有Saison跌至二星。

二星名單中的14間餐廳，包括懷石料理餐廳 n/naka、海鮮餐廳Providence等6間餐廳位於洛杉磯，舊金山的Acquerello、Baumé等名店也維持二星水準。其中位於舊金山聯合廣場的Campton Place，則是順利從一星晉升成二星。