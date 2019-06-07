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以桌遊詮釋歷史 1895火燒庄之役舞台重現

2019-06-07 19:37聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

桌遊也可以詮釋歷史？六堆客家團隊「哈旗鼓文化藝術團」推出「1895火燒庄：最終抉擇」，以桌遊過程重新詮釋客家歷史中重要的「火燒庄之役」，透過現代的視角和觀點探討戰爭的本質與人性，明日(8日)於國家戲劇院首演。

1895年，火燒庄(今屏東縣長治鄉長興村)的六堆義勇軍為了保衛家國，奮力抵抗前來接收台灣的日本軍隊，但在戰力懸殊之下，全村被日軍砲彈轟炸陷入火海，最終敗退，史稱「火燒庄之役」。

哈旗鼓文化藝術團指出，他們透過文獻考究，嘗試擺脫既有官方說法，邀請編劇王靖惇以現代敘事重新編劇，大膽採用時空穿梭元素，完成「1895火燒庄：最終抉擇」。希望透過戲劇展現不同世代的人們面臨現實困境時的共感，以及面對選擇的徬徨與困惑。

「1895火燒庄：最終抉擇」故事在一個現代的圖書館展開，五位年輕人所組成的新創團隊，正設計著一款以1895火燒庄之役為題材的桌上遊戲，他們在試玩的過程中，必須一步步為自己所扮演的古人角色設身處地，做出各種抉擇；而當他們回到生活中，又要去面對各自在家庭、職場、伴侶關係間所遇到的種種處境。

劇中現代與古代場景並置，演員們一人分飾兩角，穿梭在1895年與2019年之間。

哈旗鼓文化藝術團團長李榮豐表示，這是哈旗鼓首次與現代劇場合作，有許多創新的嘗試，希望能讓更多人認識這段歷史。「1895火燒庄：最終抉擇」不只重現日治初期客家人最慘痛的一場戰役，更希望透過歷史跟現代對話。

「1895火燒庄：最終抉擇」，以桌遊過程重新詮釋客家歷史中重要的「火燒庄之役」。...
「1895火燒庄：最終抉擇」，以桌遊過程重新詮釋客家歷史中重要的「火燒庄之役」。圖╱哈旗鼓文化藝術團提供
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桌遊圖書館戰爭
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