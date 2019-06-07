限量版CLASSIC系列軍刀超搶手 好用、好看還有收藏價值

2019-06-07 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



瑞士著名的產品，不只有巧克力、腕表，當然還有你我幼時都想擁有的一把「瑞士小刀」，便是來自Victorinox。而近期，品牌再度推出Classic瑞士軍刀限量系列，每一款設計都充滿巧思，倍受藏家與消費者喜愛。

Victorinox專門原本作為軍用的各式刀具，但隨著時代改變，冰冷的刀逐漸成為點綴生活品味的一部分。而Classic瑞士軍刀限量系列就是Victorinox最受到歡迎的產品之一，發展到今年已是第8次推出了，展現軍刀結合實用功能與創意設計。而此次的主題為「世界美食」，因此從透過網上比賽的設計圖，最後經由網上投票於2,380份參賽作品中選出十個得獎設計。參加者要於只有58毫米的軍刀表面繪畫最愛的美食，極具挑戰性。參選作品創意獨到，各具特色，體現品牌的無窮想像力。