限量版CLASSIC系列軍刀超搶手 好用、好看還有收藏價值
瑞士著名的產品，不只有巧克力、腕表，當然還有你我幼時都想擁有的一把「瑞士小刀」，便是來自Victorinox。而近期，品牌再度推出Classic瑞士軍刀限量系列，每一款設計都充滿巧思，倍受藏家與消費者喜愛。
Victorinox專門原本作為軍用的各式刀具，但隨著時代改變，冰冷的刀逐漸成為點綴生活品味的一部分。而Classic瑞士軍刀限量系列就是Victorinox最受到歡迎的產品之一，發展到今年已是第8次推出了，展現軍刀結合實用功能與創意設計。而此次的主題為「世界美食」，因此從透過網上比賽的設計圖，最後經由網上投票於2,380份參賽作品中選出十個得獎設計。參加者要於只有58毫米的軍刀表面繪畫最愛的美食，極具挑戰性。參選作品創意獨到，各具特色，體現品牌的無窮想像力。
此外，除了作品多元化，設計師也同樣來自世界各地，因為從勝出的設計就能一窺一、二，包括沙丁魚罐頭、香蕉船、配以霓虹燈圖案的漢堡Bar等。而來自墨西哥城的參賽者Luis，就取材於故鄉的經典美食「Tacos al Pastor（烤餅）」繪製於經典刀具的表面，饒富趣味。不只是如此，每一款得獎的設計，都採用限量銷售，搶手的款式，更時常被炒出高價，極具收藏價值。
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