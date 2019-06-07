搖搖「奶酪小豬」必點！打卡系「唐點小聚」到大直

2019-06-07 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



以視覺系港點、中菜為招牌的「唐點小聚」，自6月7日將進駐台北大直美麗華商場。店內除了延續精緻的打卡式裝潢風格以及設計多款新菜，還新推出美麗華店獨家的「限量鳥籠組」，讓用餐更添樂趣。

唐點小聚自2018年登台，美麗華店為在台第2間門市。店內設有164席座位，包含2間包廂。在裝潢風格上，美麗華店仍然延續一號店充滿設計風的氛圍，包括印有小蒼蠅的碗盤、可以打球也能用餐的乒乓球桌等元素；大片的落地窗也帶來明亮的歡樂氣氛。

菜色部份，包括有香港的人氣餐點「冰鎮咕咾肉」以及「黑磚脆豆腐」等新料理登場，其他還有老罈酸菜魚、麻辣小籠包、烤肥牛叉燒、紅粉胭脂飯等不同菜色，藉由鮮明的口味來提振夏日食慾，讓菜單上增添近30款的新選擇。

除了主食料理吸睛，唐點小聚的甜點也帶來新的視覺樂趣。造型擬真的「得意小豬」奶酪，圓滾滾的模樣可愛，還會隨著外力晃動甩肉，更添俏皮感，每份98元。僅限下午茶時段推出的「限量鳥籠組」，為美麗華店的獨家商品。取用時下流行的仿鳥籠容器，裝成5款鹹甜各具的招牌點心，包括新推出的西瓜凍糕，以及椰香芒卷、田園盆栽、葡式蛋撻、松露香菇包等點心，每份368元。

唐點小聚表示，本次針對19道店內的招牌餐點進行調降價格，平均降幅達15%。除了直接調降之外，也有部份點心是重新設計份量後降低價格，不僅可避免剩食，也更符合小點的精緻風格，方便民眾點餐。例如當紅脆皮雞、椰皇燉雞湯、避風塘炒牛河等餐點，均在降價名單之中。