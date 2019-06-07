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九大遊樂園「香港台灣遊樂節」打響好口碑

2019-06-07 17:32聯合報 記者葉英豪╱即時報導

國內泰雅、九族等九大指標觀光遊樂園區，今天起到9日在台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田領軍，到香港荷里活廣場展開「2019香港臺灣遊樂節」。

李吉田表示，國內現有24個主題樂園，各具科學、教育、生態、文化、溫泉、戲水、遊樂等特色，這次9家樂園代表各祭出了門票及住宿優惠，滿滿人潮，詢問度高，台灣主題樂園不輸國際，更優於國際條件。

包括六福村主題遊樂園、劍湖山世界主題樂園、九族文化村、泰雅渡假村、小叮噹科學主題樂園、小人國主題樂園、義大遊樂世界、西湖渡假村、麗寶樂園度假區等樂園代表，今天在荷里活廣場參與「2019香港台灣遊樂節」。

臺北經濟文化辦事處代理處長高銘村、觀光局駐香港辦事處主任施宗泓、臺灣觀光遊樂區協會理事長李吉田、南投縣魚池鄉鄉長劉啟帆等一起出席拉開序幕。

國內9家主題遊樂園除介紹樂園特色，在現場推廣並舉辦有獎徵答，消費者只要到各展攤參觀和蓋印，即可在「美食區」、「VR體驗區」或「DIY區」，享用國內美食、還可用VR觀賞臺灣之美或在特色工作坊體驗手工藝。

李吉田表示，國內9家樂園代表在祭出門票及住宿優惠中，為了吸引港客及提升知名度，推出了住宿買一送一優惠，並透過香港旅行社的套裝活動促銷販售，大受歡迎。

台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田表示，國內現有24主題樂園各具特色，不輸國際，更優...
台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田表示，國內現有24主題樂園各具特色，不輸國際，更優於國際條件。照片╱台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田提供
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包括六福村、劍湖山、九族、泰雅、小叮噹、小人國、義大、西湖渡假村、麗寶樂園等九大...
包括六福村、劍湖山、九族、泰雅、小叮噹、小人國、義大、西湖渡假村、麗寶樂園等九大度假遊樂區代表，今天在荷里活廣場參與「2019香港台灣遊樂節」，與臺北經濟文化辦事處代理處長高銘村、觀光局駐香港辦事處主任施宗泓等一起出席拉開序幕。照片╱台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田提供
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