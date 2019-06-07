「名偵探柯南科學搜查展」海外首展台北開展 柯南迷出發！一起找出事件真相

2019-06-07 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



「名偵探柯南科學搜查展」海外首站來到台灣了！以名偵探柯南經典的「推理辦案」結合「科學鑑識技術」的科學推理情境體驗型展覽，從日本東京起跑，巡迴至名古屋、福岡、大阪等地皆吸引許多柯南迷與推理迷造訪。台灣的柯南迷準備進場進行搜查找出事件的真相了嗎？

為了讓粉絲們能專業地進行搜查，每個人在進入展場時皆可獲得一本「偵探手冊」，偵探手冊共有二種版本可選擇，「柯南&安室」版本是專業鑑識用語，「柯南&小蘭」版本則是適合入門的推理迷。

展場設計成三大區域，分別為：收集證據的「現場搜查區」、獲得新情報的「線索探查區」以及證物科學鑑定的「科學實驗區」，透過這三個區域的線索來解開事件的真相，享受追查真兇、解開謎團的樂趣，讓粉絲身歷其境進入柯南的世界中參與推理並與角色互動。

另外，粉絲最期待就是在經典場景留下畫面，包括「毛利偵探事務所」、「波羅咖啡廳」、「東都市街」等場景都會在展覽中重現，展場也全面開放拍照。當然，現場也會有日本進口柯南人氣角色周邊商品，以及台灣限定販售紀念品，讓柯南迷帶回家。

「名偵探柯南科學搜查展」

展出日期：2019年6月7日至2019年9月16日

時間：平日10:00～17:00 （16:30停止入場）、假日10:00～18:00（17:30停止入場）

地點：國立臺灣科學教育館7樓特展廳（台北市士林區士商路189號）