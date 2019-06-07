志玲姐姐RALPH LAUREN隔空情侶裝 蔡依林也穿會否帶來好喜氣

2019-06-07 15:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



林志玲閃婚成為最強話題，男性網友集體療情傷並互勉加入人妻盡皆高顏值的放浪兄弟，女性網友則是哀嘆逢年過節不能再拿志玲姐姐當墊背，網紅丹妮婊姐都幽默發文，「完蛋了，林志玲都嫁了，以後再也沒有對長輩的擋箭牌了」並且詰問「當然是恭喜她嫁了，但最新擋箭牌是誰啦，蔡依林可以嗎」，如果林志玲身為RALPH LAUREN品牌大使，而和Akira千里姻緣一線牽，近期也穿上類似款的蔡依林會否也沾點喜氣，發布好消息？

志玲姐姐的另一半Akira是RALPH LAUREN品牌大使，今年身為品牌摯友的林志玲也常穿RALPH LAUREN系列服裝，兩人隔空低調情侶裝，讓RALPH LAUREN也成為話題，除了志玲姐姐穿出一身帥氣，蔡依林、鄧紫棋等當代具有意見領袖地位的黃金單身女孩也都穿上了春夏Collection系列的類似款，展現軍裝風的帥氣品味。