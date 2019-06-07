親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

林志玲今世來報恩 命理師神算AKIRA將會變這樣

撞死孝子判4年潛逃回英！蘇格蘭高院判不引渡林克穎回台服刑

志玲姐姐RALPH LAUREN隔空情侶裝 蔡依林也穿會否帶來好喜氣

2019-06-07 15:24聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

林志玲閃婚成為最強話題，男性網友集體療情傷並互勉加入人妻盡皆高顏值的放浪兄弟，女性網友則是哀嘆逢年過節不能再拿志玲姐姐當墊背，網紅丹妮婊姐都幽默發文，「完蛋了，林志玲都嫁了，以後再也沒有對長輩的擋箭牌了」並且詰問「當然是恭喜她嫁了，但最新擋箭牌是誰啦，蔡依林可以嗎」，如果林志玲身為RALPH LAUREN品牌大使，而和Akira千里姻緣一線牽，近期也穿上類似款的蔡依林會否也沾點喜氣，發布好消息？

志玲姐姐的另一半Akira是RALPH LAUREN品牌大使，今年身為品牌摯友的林志玲也常穿RALPH LAUREN系列服裝，兩人隔空低調情侶裝，讓RALPH LAUREN也成為話題，除了志玲姐姐穿出一身帥氣，蔡依林、鄧紫棋等當代具有意見領袖地位的黃金單身女孩也都穿上了春夏Collection系列的類似款，展現軍裝風的帥氣品味。

RALPH LAUREN Collection 2019春夏系列，承襲品牌的美式風格，以軍裝風作為細節，將大衣以絲質、羊絨等面料喚發新個性，展現為長版大衣或是裙裝，兼容當代女性的自信霸氣與柔美婉約，除了林志玲身穿賦歸純粹的全白色系，展現澄淨之美，幸福人妻Angelababy也以氣勢十足的軍裝長外套穿出有別日常的冷冽素淨；此外，蔡依林和鄧紫棋也分別穿上黑色、駝色軍裝風褲裝，與林志玲的白色套裝帥在一起，或許隔空沾點喜氣，也能和志玲姐姐一樣幸福脫單。

Akira是RALPH LAUREN品牌大使。圖／取自IG
Akira是RALPH LAUREN品牌大使。圖／取自IG
分享
Angelababy身穿氣勢十足的軍裝長外套拍攝《T》雜誌4月號。圖／取自微博
Angelababy身穿氣勢十足的軍裝長外套拍攝《T》雜誌4月號。圖／取自微博
分享
Akira（右）是RALPH LAUREN品牌大使。圖／取自IG
Akira（右）是RALPH LAUREN品牌大使。圖／取自IG
分享
鄧紫棋也以RALPH LAUREN駝色大衣登上新加坡《T》雜誌6月號封面。圖／取...
鄧紫棋也以RALPH LAUREN駝色大衣登上新加坡《T》雜誌6月號封面。圖／取自微博
分享
林志玲身穿RALPH LAUREN Collection 2019春夏系列褲裝。...
林志玲身穿RALPH LAUREN Collection 2019春夏系列褲裝。圖／取自微博
分享
林志玲身穿RALPH LAUREN Collection 2019春夏系列褲裝。...
林志玲身穿RALPH LAUREN Collection 2019春夏系列褲裝。圖／取自微博
分享
林志玲身穿環保布料打造的RALPH LAUREN Earth Polo系列白色p...
林志玲身穿環保布料打造的RALPH LAUREN Earth Polo系列白色polo衫。圖／取自微博
分享
Akira是RALPH LAUREN品牌大使。圖／取自IG
Akira是RALPH LAUREN品牌大使。圖／取自IG
分享
蔡依林（左）在《我是歌手》總決賽選穿深色RALPH LAUREN Collect...
蔡依林（左）在《我是歌手》總決賽選穿深色RALPH LAUREN Collection 2019春夏系列褲裝。圖／取自微博
分享
蔡依林（左）在《我是歌手》總決賽選穿深色RALPH LAUREN Collect...
蔡依林（左）在《我是歌手》總決賽選穿深色RALPH LAUREN Collection 2019春夏系列褲裝。圖／取自微博
分享
Akira是RALPH LAUREN品牌大使。圖／取自IG
Akira是RALPH LAUREN品牌大使。圖／取自IG
分享
林志玲身穿RALPH LAUREN Collection 2019春夏系列褲裝。...
林志玲身穿RALPH LAUREN Collection 2019春夏系列褲裝。圖／取自微博
分享

網紅情侶
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

平價牛排口感像麵筋？網讚「但玉米濃湯超好喝」

2019-06-07 11:42

「名偵探柯南科學搜查展」海外首展台北開展 柯南迷出發！一起找出事件真相

2019-06-07 15:40

翹臀珍貴氣逼人簡直戴了百萬名車在身上 珍妮佛勞倫斯也穿B.C.高腰褲「雙J撞衫」

2019-06-07 14:27

水樂園大戰6月開打 麗寶、六福、劍湖山出招搶客

2019-06-07 12:13

快閃活動衝業績 打卡拍照最受歡迎

2019-06-07 10:50

這款貼圖超萌！背後還藏有這段故事

2019-06-07 10:36

安心亞、林逸欣輪流秀彩虹鞋 厚底設計腿超長

2019-06-07 08:52

愛馬仕全新女表Galop d’Hermès馬蹬線條好優雅 暗藏幽默

2019-06-07 07:28

《海上花》修復成功將首映！積家贊助上海電影節9年有成

2019-06-07 06:45

從腳踝到鞋底都性感！Rene Caovilla推義大利同步訂製服務

2019-06-07 00:01

百貨年中慶 新櫃、快閃店吸客

2019-06-06 23:51

脆皮叉燒包買1送1！「名人坊」6／10進軍台北東區　2道獨家菜別處吃不到

2019-06-06 23:07

名偵探柯南現身臺灣！台新銀邀民眾化身偵探 挖掘真相

2019-06-06 20:47

帶環保杯逛街好麻煩？她們想到解方

2019-06-06 19:08

修杰楷為海洋保育超「爸」氣 邀老婆、小孩加入減塑生活

2019-06-06 18:41

只限量100盒福岡名產小雞饅頭也太可愛！趁連假逛一波SOGO九州美食展

2019-06-06 18:25

李晶晶第一次火辣「露半球」 邀Akemi秀比基尼

2019-06-06 18:11

遊戲瘋韓流！「天堂M」暗黑騎士登場 「BTS WORLD」圈粉迷妹

2019-06-06 17:39

等紅綠燈的人遇上芒果哥！竹北浮誇冰品「尋庄」好吃逗趣IG熱拍

2019-06-06 17:36

長榮航空開闢日本名古屋航線

2019-06-06 17:14

夏保養保濕＋療癒Celvoke粉紅神器幫助「油水平衡」！旅行也有母胎肌

2019-06-06 17:10

藏家實力有目共睹 Breguet新女表全球首發在台灣

2019-06-06 17:09

納豆扮裝柯南登台！真假柯南大比拚

2019-06-06 17:05

超迷你復古柑仔店 在誠品看見台灣微縮模型大師鄭鴻展神手藝

2019-06-06 16:53

好想拎史努比提包去野餐！Marc Jacobs副線全新上市

2019-06-06 16:47

HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE開新店 型男咖啡師王策獻時尚處女秀

2019-06-06 16:21

最極致的蝴蝶！梵克雅寶與日本國寶大師合作博物館級蝴蝶胸針

2019-06-06 16:21

端午不立蛋！「深蹲」就能享早午餐半價

2019-06-06 16:06

禮客Outlet周年慶 首三日狂殺低於1折、NB人氣鞋款比對折還划算

2019-06-06 15:30

夏季冰品上市 哈根達斯、酷聖石新品祭優惠

2019-06-06 15:18

響應環保！台灣最高山的咖啡廳推押金制 堅持不賣泡麵

2019-06-06 12:12

大人專屬！全家推貝禮詩奶茶、奶酒冰淇淋 IG搶開箱

2019-06-06 12:10

別再說回收就好！「青瓢」推正夯的環保杯租賃服務

2019-06-06 11:42

現省481元！珍寶「沙公料理」限量999元 只賣9天

2019-06-06 11:37

天梭NBA特別款腕表超對味 球壇新銳吳永盛最想入手

2019-06-06 10:37

日本必吃厚切牛排IKINARI STEAK今天起吃得到！台灣一號店試營運牛排320元起

2019-06-06 10:00

舒淇飛上海現身Chloé早春大秀 放暑假窩在家當剷屎官

2019-06-06 00:58

籃壇新勢力吳永盛 終情TISSOT特別款NBA腕表

2019-06-05 23:59

造訪越南人氣新景點「巨人之手」 8月起高雄直飛

2019-06-05 23:24
看更多

熱門文章

志玲姐姐出嫁了！全台歡呼 名醫鄭丞傑卻提出警訊

2019-06-06 20:02

下周梅雨季鋒面逼近 吳德榮：有致災性大量降水潛勢

2019-06-07 07:11

端午連假首日開幕！宜蘭人氣景點「斑比山丘」地址曝光

2019-06-06 20:15

南、北粽子大戰！網友投票竟一面倒 超過7成喜歡這口味

2019-06-07 12:55

蛋炒飯290元卻用「格子籠雞蛋」挨批！鼎泰豐急聲明：符合政府法令

2019-06-06 18:19

面試「咖啡杯測試法」 求職少一動作恐被刷掉

2019-06-07 10:01

傳說志玲姐姐曾在台大凍卵 醫師這麼說

2019-06-06 22:15

小孟塔羅：捧在手上？測另一半對我寵愛指數

2019-06-06 16:00

端午假期後，下半年運勢會越來越好 走向轉運的5大星座

2019-06-07 10:03

木村拓哉曬敗家戰利品 網友歪樓推文：帥哥，褲拉鍊有拉好嗎？

2019-06-03 12:55

癌症新藥再突破 有望延緩腫瘤生長速度5到9成

2019-06-06 18:21

為生態轉彎！田寮洋鐵橋計畫 台鐵拍板研究取消脊背橋

2019-06-06 19:56

耍孤僻、老油條⋯別小看這4種人 有一天他們可能成為你的「貴人」

2019-06-06 23:25

威力彩槓龜 下期頭獎上看5.1億元

2019-06-06 22:21

旅行與陌生女生同團激到分手 台女列男友7宗罪：出國看清一個人

2019-06-07 13:31

最強改運日就在「端午」！台彩買氣強強滾

2019-06-06 16:56

每日星座運勢／天秤運勢頗旺的一天 今日利於改革

2019-06-07 00:00

端午節連假首日 國道一早就塞

2019-06-07 07:47

平價牛排口感像麵筋？網讚「但玉米濃湯超好喝」

2019-06-07 11:42

李晶晶第一次火辣「露半球」 邀Akemi秀比基尼

2019-06-06 18:11

「喝」與「不喝」？12個解答給愛喝咖啡又擔心很多的你！

2019-06-07 10:16

端午節禮金領多少？ 有人怨沒錢卻只給這東西

2019-06-06 19:52

痛到像被電擊！工程師熬夜工作壓力大遭「皮蛇」纏身

2019-06-06 18:56

房客反映熱水器壞了 房東5個字回應讓她很傻眼

2019-06-06 17:33

詭異婆婆愛偷聽！夫妻辦事完還撂話「不要懷孕」

2019-06-07 12:11

端午連假「寫信給屈原」！連鎖咖啡 拿鐵加鹽大杯75折

2019-06-06 15:53

「好熱啊！」 醫師提醒3要點防熱中暑

2019-06-06 17:04

大雷雨訊息！中彰投雲嘉南高注意雷雨

2019-06-06 15:56

端午節就要吃粽子 醫師建議三招聰明吃

2019-06-07 07:04

古人的「防蚊貼片」真管用 屈原時代民眾就配戴香包

2019-06-07 08:59

等紅綠燈的人遇上芒果哥！竹北浮誇冰品「尋庄」好吃逗趣IG熱拍

2019-06-06 17:36

結婚，不是跟最愛的人 而是跟可以愛得最久的人結...

2019-06-06 16:30

長榮航空開闢日本名古屋航線

2019-06-06 17:14

帶環保杯逛街好麻煩？她們想到解方

2019-06-06 19:08

北宜公路傳土石滑落 已恢復單向通車

2019-06-06 18:08

台人為什麼愛去夏威夷 消費高又玩得久

2019-06-07 07:21

吃粽易脹氣 醫：脹氣原因多最怕罹患癌症

2019-06-07 11:29

只限量100盒福岡名產小雞饅頭也太可愛！趁連假逛一波SOGO九州美食展

2019-06-06 18:25

連假首日熱又塞 國道5號恐最嚴重

2019-06-06 23:43

每分鐘1200隻！紫斑蝶群飛越國道 見證10年奇蹟瞬間

2019-06-06 23:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top