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翹臀珍貴氣逼人簡直戴了百萬名車在身上 珍妮佛勞倫斯也穿B.C.高腰褲「雙J撞衫」

2019-06-07 14:27聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

向來身上布料不多的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），日前匯集好幾百萬在一身，貴氣出街，身上的高腰連身褲和珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）形成「雙J撞衫」事件，翹臀珍J-Lo奢華勝出，小珍則是簡單搭襯紅底鞋，穿出她率性自在的影后氣場。

珍妮佛羅培茲身上的高腰連身褲，來自Brunello Cucinelli（B.C.）2019秋冬背心式復古連身垂墜褲裝，內襯坎達爾珍娜愛牌Naked Wardrobe緊身白上衣，身上的配件毫不馬虎，包括愛馬仕鱷魚皮柏金包、愛馬仕手環，而腳上的Alaia Velvet高跟靴和Amavii Philip太陽眼鏡，則是為她的一身貴婦打扮增添帥氣，照片沒拍到的是卡地亞美洲豹鑽戒，加上一件皮草背心，高調的穿搭就是身上滿載一部百萬名車的豪奢，完全是J-Lo的風格。

珍妮佛勞倫斯則是在紐約翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）期間穿上同一件B.C.秋冬垂墜褲裝，搭配Christian Louboutin So Kate紅色高跟鞋，一身輕鬆帥氣，完全是小珍的日常發揮。這件褲裝有著八○年代的復古風格，剪裁為高腰連身褲，有拉長雙腿的視覺效果，略帶喇叭褲廓形顯得率性；而B.C.的秋冬系列仍以疊穿組合營造品牌的低調奢華，遠離浮誇，追求化繁為簡，展現女性優雅身形的自信與魅力，融合當代及復古的仕女氣息，以英式羅紋和愛爾蘭圖紋打造精緻細節，並且在針織面料上展現更為輕盈細緻的設計。

珍妮佛勞倫斯穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝搭襯Christian Loub...
珍妮佛勞倫斯穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝搭襯Christian Louboutine跟鞋。圖／取自justjared.com
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珍妮佛羅培茲穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝，售價16萬2,000元。圖／取...
珍妮佛羅培茲穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝，售價16萬2,000元。圖／取自starstyle.com
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珍妮佛勞倫斯穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝搭襯Christian Loub...
珍妮佛勞倫斯穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝搭襯Christian Louboutine跟鞋。圖／取自eonline.com
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珍妮佛羅培茲常穿B.C.服裝，圖中搭配的是Christian Louboutin...
珍妮佛羅培茲常穿B.C.服裝，圖中搭配的是Christian Louboutine手袋。圖／取自starstyle.com
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珍妮佛羅培茲以皮草背心搭襯B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝。圖／取自IG（Wa...
珍妮佛羅培茲以皮草背心搭襯B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝。圖／取自IG（Wagner Az攝影）
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珍妮佛羅培茲穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝，搭襯奢華配件，全身上下就是一部...
珍妮佛羅培茲穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝，搭襯奢華配件，全身上下就是一部百萬名車。圖／取自starstyle.com
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珍妮佛羅培茲拎愛馬仕鱷魚皮柏金包，身穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝。圖／取...
珍妮佛羅培茲拎愛馬仕鱷魚皮柏金包，身穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝。圖／取自starstyle.com
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珍妮佛勞倫斯穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝搭襯Christian Loub...
珍妮佛勞倫斯穿B.C.秋冬背心式復古連身垂墜褲裝搭襯Christian Louboutine跟鞋。圖／取自justjared.com
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愛馬仕愛爾蘭高跟鞋
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