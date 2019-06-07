翹臀珍貴氣逼人簡直戴了百萬名車在身上 珍妮佛勞倫斯也穿B.C.高腰褲「雙J撞衫」

2019-06-07 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



向來身上布料不多的珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez），日前匯集好幾百萬在一身，貴氣出街，身上的高腰連身褲和珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）形成「雙J撞衫」事件，翹臀珍J-Lo奢華勝出，小珍則是簡單搭襯紅底鞋，穿出她率性自在的影后氣場。

珍妮佛羅培茲身上的高腰連身褲，來自Brunello Cucinelli（B.C.）2019秋冬背心式復古連身垂墜褲裝，內襯坎達爾珍娜愛牌Naked Wardrobe緊身白上衣，身上的配件毫不馬虎，包括愛馬仕鱷魚皮柏金包、愛馬仕手環，而腳上的Alaia Velvet高跟靴和Amavii Philip太陽眼鏡，則是為她的一身貴婦打扮增添帥氣，照片沒拍到的是卡地亞美洲豹鑽戒，加上一件皮草背心，高調的穿搭就是身上滿載一部百萬名車的豪奢，完全是J-Lo的風格。