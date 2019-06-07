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平價牛排口感像麵筋？網讚「但玉米濃湯超好喝」

2019-06-07 11:42聯合新聞網 綜合報導

孫東寶牛排價位平價。圖／取自Facebook
孫東寶牛排價位平價。圖／取自Facebook
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孫東寶牛排價格平價，號稱是台式牛排教父。一名網友表示，老饕牛排份量足夠，價格又低於200元，因此他十分期待，然而吃了之後才覺得牛排吃起來像麵筋，麵條味道也輸給夜市牛排小吃，唯一優點恐怕只有牛排份量夠吃飽，不過他話鋒一轉，直說「玉米濃湯真的是我喝過最好喝的」。許多網友都十分認同，還有人說「吃牛排花不到200塊是在評論什麼」。

孫東寶台式牛排教父價格十分平價，在全台有多達100間門市，平時用餐時間總是擠滿人潮。一名網友在PTT上發文表示，該店的老饕牛排有8盎司，價格又低於200元，於是他便選擇該到餐點。

豈料餐點送來後，牛排吃起來很像麵筋，麵條味道也不佳，甚至輸給夜市牛排路邊攤，優點只有牛排份量夠多，足以吃飽，餐包與飲料也都很一般，但他話鋒一轉，直說「玉米濃湯真的是我喝過最好喝的玉米濃湯」！

對此，不少網友對他的評論表示同意，留言「麵條真的難吃」、「去孫東寶吃肉等於去吃牛筋」、「不懂在紅什麼」、「紐約客吃起來像橡膠」，也有人推薦他薯條、湯包、餐包都滿好吃的。

不過也有人為店家喊冤，留言「算同價位中最好吃的了」、「吃牛排花不到200元評論什麼好不好吃」、「至少是有冷氣的夜市牛排」。

夜市孫東寶
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