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義國教授示範幼兒遊戲教材 123木頭人也能促進認知發展

2019-06-07 10:53聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

義大利羅馬大學博士Caterina Pesce赴信誼基金會研討會分享「Joy o...
義大利羅馬大學博士Caterina Pesce赴信誼基金會研討會分享「Joy of Moving」教材。記者潘乃欣／攝影
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新課綱重視「身體素養」，信誼基金會邀義大利羅馬大學運動、人類與健康科學系博士Caterina Pesce來台，示範她自編的「Joy of Moving」教材教法，介紹如何以體能遊戲來促進兒童全人發展。這套教學方法已被義大利教育部採用，並全國推展。信誼基金會表示，這套方法值得台灣採用，但既有師資能力要再提升，全教總則表示幼保師資培育已納入身體活動設計，可以勝任。

現行幼兒園教保活動課綱將「身體動作與健康領域」納為六大領域之一，即將上路的108課綱也更強調「身體素養」。義大利博士Caterina Pesce研究專長為運動和認知發展之間的關係，她上月底來台示範自編的體能活動「Joy of Moving」教材，說明設計關鍵在於「活動的多樣性與變化性」。該教材教導孩子認識自己的身體和肢體動作，以培養具有生活技能的未來公民為目標，也就是具備身體素養。

在每一項遊戲中，Caterina Pesce由台灣孩童熟悉的「紅綠燈」或「123木頭人」入手，逐漸往下延伸，加入更複雜的遊戲規則。之後，她再納入呼拉圈等簡易教材，以及播放不同節奏的音樂，讓參與孩童從不願移動身體，到最後融入遊戲情境，現場也傳出更多歡笑聲。

Caterina Pesce和參與孩童一起創造，衍生出多種遊戲的不同玩法。同時也讓台下聽眾了解這些遊戲背後的設計邏輯。舉例來說，「123木頭人」訓練孩子在動與靜之間的自律。她後來拿出呼拉圈，要求參與孩童隨呼拉圈的狀態改變姿勢，老師手立著呼拉圈時就站立不動，呼拉圈放到地上就躺下，呼拉圈轉動時則跟著轉動。她持續加速呼拉圈變化速度，從中訓練孩子快速更新對外界指定的記憶力。

信誼基金會幼教部處長陳澤佩表示，台灣的幼兒遊戲課程大多運用單一遊戲，例如「紅綠燈」或「123木頭人」，但該教案能由一個遊戲延伸出許多變化形式，且設計邏輯扣合兒童發展，值得台灣幼兒教育參考。

陳澤佩說，Caterina Pesce為體育專業，不過台灣幼保教師不一定懂體能。尤其公幼聘師限制多，目前僅私幼能聘請專業體能老師帶領孩子從事身體活動。

全教總政策部主任、幼教老師顏嘉辰則表示，融入兒童發展的身體活動不必比照專業體育班規畫，性質上屬於綜合領域課程。幼教系所的師資培育已經納入這一項，合格師資都能設計幼兒園每日30分鐘運動課程的教案，現行教師不至於不適任。

義大利108課綱
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