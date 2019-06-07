這款貼圖超萌！背後還藏有這段故事

2019-06-07 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



就讀設計系的28歲黃怡蓓，因母親照顧的狗園需龐大經費，4年前返鄉成立工作室，設計印有貓犬圖樣的Ｔ恤、馬克杯、月餅禮盒等商品，款項全用來照顧流浪貓犬。她更以狗園的貓狗為主角，設計兩款LINE貼圖，有「求求你」、「帶我走」等貼圖，十分可愛。

黃怡蓓的母親陳淑娟，10多年前在路邊看到被漁網纏住的馬爾濟斯，下車幫忙解圍，狗狗脫困後立即跳上其機車，從此成為家中一員，母女倆也開始關注流浪貓犬議題，成立幸福狗園，10多年來完成600隻犬隻救援安置、400隻犬隻送養，700隻TNVR（捕捉、結紮、接種疫苗、原地回置），每年約花費4百萬元。

為減輕母親負擔，黃怡蓓大學畢業後，返鄉苗栗創立工作室，初期以母親撿到的第一隻流浪犬「圓圓」為主角，後以狗園的流浪貓犬為元素，陸續設計出卡套、馬克杯、手機殼、造形餅乾、月餅禮盒等10多項商品，作為貓犬救助經費。

黃怡蓓去年也以狗園的黑色米克斯及流浪貓「咪妮」為主角，創作兩款LINE貼圖。黃怡蓓說，狗園有一半都是黑色米克斯，可以說是狗園的靈魂，而「咪妮」是她一年多前救助，因為牠可愛又黏人，最後自己收養。