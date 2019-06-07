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登聖母峰死訊創新高？近8成是便宜團 甚至還有假嚮導

神預測林志玲今年閃婚 命理師預言韓國瑜「未來對手僅他」

這款貼圖超萌！背後還藏有這段故事

2019-06-07 10:36聯合報 記者余采瀅╱即時報導

就讀設計系的28歲黃怡蓓，因母親照顧的狗園需龐大經費，4年前返鄉成立工作室，設計印有貓犬圖樣的Ｔ恤、馬克杯、月餅禮盒等商品，款項全用來照顧流浪貓犬。她更以狗園的貓狗為主角，設計兩款LINE貼圖，有「求求你」、「帶我走」等貼圖，十分可愛。

黃怡蓓的母親陳淑娟，10多年前在路邊看到被漁網纏住的馬爾濟斯，下車幫忙解圍，狗狗脫困後立即跳上其機車，從此成為家中一員，母女倆也開始關注流浪貓犬議題，成立幸福狗園，10多年來完成600隻犬隻救援安置、400隻犬隻送養，700隻TNVR（捕捉、結紮、接種疫苗、原地回置），每年約花費4百萬元。

為減輕母親負擔，黃怡蓓大學畢業後，返鄉苗栗創立工作室，初期以母親撿到的第一隻流浪犬「圓圓」為主角，後以狗園的流浪貓犬為元素，陸續設計出卡套、馬克杯、手機殼、造形餅乾、月餅禮盒等10多項商品，作為貓犬救助經費。

黃怡蓓去年也以狗園的黑色米克斯及流浪貓「咪妮」為主角，創作兩款LINE貼圖。黃怡蓓說，狗園有一半都是黑色米克斯，可以說是狗園的靈魂，而「咪妮」是她一年多前救助，因為牠可愛又黏人，最後自己收養。

黃怡蓓說，今年第二款LINE貼圖以黑色米克斯為主角，從狗狗的視野來繪圖，像是狗狗依偎在人身上說「不要走」，裝在紙箱內狗狗流淚喊「求包養」，以及放在行李內的狗貓笑著說「帶我走」，期盼用貼圖喚起民眾「認養代替收養」的觀念。

黃怡蓓與黑色米克斯合照。圖／黃怡蓓提供
黃怡蓓與黑色米克斯合照。圖／黃怡蓓提供
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黃怡蓓去年以狗園的黑色米克斯及流浪貓「咪妮」為主角，創作兩款LINE貼圖。圖／黃...
黃怡蓓去年以狗園的黑色米克斯及流浪貓「咪妮」為主角，創作兩款LINE貼圖。圖／黃怡蓓提供
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黃怡蓓的母親陳淑娟，10多年前在路邊看到被漁網纏住的馬爾濟斯，下車幫忙解圍，狗狗...
黃怡蓓的母親陳淑娟，10多年前在路邊看到被漁網纏住的馬爾濟斯，下車幫忙解圍，狗狗脫困後立即跳上其機車，從此成為家中一員，母女倆也開始關注流浪貓犬議題。圖／黃怡蓓提供
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