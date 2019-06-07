安心亞、林逸欣輪流秀彩虹鞋 厚底設計腿超長

2019-06-07 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



彩虹元素可說是近來時尚品牌的最愛之一，眾多彩虹主題單品像是服裝、包款、鞋子等都讓人心情也跟著繽紛了起來。不過像是HOGAN幾年前打造的彩虹運動鞋就已經非常有人氣，而Salvatore Ferragamo的彩虹厚底鞋更是歷史悠久，都是不能不認識的代表性商品。

「當彩虹出現的時候，我們都可以踏出一個充滿力量的步伐。」HOGAN春夏系列以「Destination to LA」為題，以彩虹條紋點綴H222系列以及新寵兒iCUBE系列鞋款，無論是一般款或是超厚底設計，在鞋底或腳後跟都有彩虹的蹤影。搭配金屬色澤皮革、麂皮拼接等鞋面材質，連鞋帶也可有彩虹款可選擇，更顯亮眼。安心亞、林逸欣也都輪流在IG秀出穿HOGAN彩虹鞋的穿搭照，搭配窄裙、寬褲都時尚有型。