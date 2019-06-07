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安心亞、林逸欣輪流秀彩虹鞋 厚底設計腿超長

2019-06-07 08:52聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

彩虹元素可說是近來時尚品牌的最愛之一，眾多彩虹主題單品像是服裝、包款、鞋子等都讓人心情也跟著繽紛了起來。不過像是HOGAN幾年前打造的彩虹運動鞋就已經非常有人氣，而Salvatore Ferragamo的彩虹厚底鞋更是歷史悠久，都是不能不認識的代表性商品。

「當彩虹出現的時候，我們都可以踏出一個充滿力量的步伐。」HOGAN春夏系列以「Destination to LA」為題，以彩虹條紋點綴H222系列以及新寵兒iCUBE系列鞋款，無論是一般款或是超厚底設計，在鞋底或腳後跟都有彩虹的蹤影。搭配金屬色澤皮革、麂皮拼接等鞋面材質，連鞋帶也可有彩虹款可選擇，更顯亮眼。安心亞、林逸欣也都輪流在IG秀出穿HOGAN彩虹鞋的穿搭照，搭配窄裙、寬褲都時尚有型。

Ferragamo在1938年推出的彩虹厚底涼鞋，是品牌經典鞋款，今年新打造的42 Degrees膠囊系列，就是以當初那雙鞋為靈感，設計出彩虹包款及鞋款。而「42 Degrees」也暗藏彩虹密碼，原來太陽處在這一高度時，彩虹的反光效果最完美。此系列也主打環保概念，採用可持續材料，並搭配Ferragamo標誌性的Gancini金屬釦飾。

1938年推出的Rainbow Future厚底涼鞋。圖／Ferragamo提供
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HOGAN iCUBE黑色女士休閒鞋，16,900元。圖／迪生提供
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Ferragamo 42 Degrees膠囊系列包款。圖／Ferragamo提供
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HOGAN H222彩虹女士休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供
HOGAN H222彩虹女士休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供
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Ferragamo 42 Degrees膠囊系列彩虹鞋款，「42 Degrees...
Ferragamo 42 Degrees膠囊系列彩虹鞋款，「42 Degrees」也暗藏彩虹密碼，原來太陽處在這一高度時，彩虹的反光效果最完美。圖／Ferragamo提供
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林逸欣在IG秀出穿HOGAN彩虹鞋的穿搭照。圖／摘自IG
林逸欣在IG秀出穿HOGAN彩虹鞋的穿搭照。圖／摘自IG
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安心亞示範HOGAN彩虹鞋。圖／摘自IG
安心亞示範HOGAN彩虹鞋。圖／摘自IG
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HOGAN MAXI H222藍色厚底休閒鞋，20,600元。圖／迪生提供
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HOGAN MAXI H222金色厚底休閒鞋，22,600元。圖／迪生提供
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