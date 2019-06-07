愛馬仕全新女表Galop d’Hermès馬蹬線條好優雅 暗藏幽默！

2019-06-07 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



愛馬仕獨到的設計哲學一直為我們帶來美好的驚喜；最新的巧思來自今年6月全球上市的全新女表系列Galop d’Hermès 。大膽創新的造型彷彿一枚變形的馬鐙，又或是一座拱門或宇宙飛船。別出心裁又洋溢愛馬仕風格的想像，來自首次與愛馬仕合作、嘗試腕表設計的美國工業設計師Ini Archibong。經常以建築、故事、數學和大自然為靈感的他，知名作品包括維納斯燈（Vernus）、花蕾的呼喚（an evocation of ﬂower buds）、Cheshire沙發、對Lewis Carroll的貓點頭微笑、以及帶有漸變色彩的Galilée和Orion桌子；作品也曾在倫敦的V＆A博物館展出，並曾參展威尼斯Homo Faber和紐約WantedDesign、SaloneSatellite、以及米蘭世博會展覽。