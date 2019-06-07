愛馬仕全新女表Galop d’Hermès馬蹬線條好優雅 暗藏幽默！
愛馬仕獨到的設計哲學一直為我們帶來美好的驚喜；最新的巧思來自今年6月全球上市的全新女表系列Galop d’Hermès 。大膽創新的造型彷彿一枚變形的馬鐙，又或是一座拱門或宇宙飛船。別出心裁又洋溢愛馬仕風格的想像，來自首次與愛馬仕合作、嘗試腕表設計的美國工業設計師Ini Archibong。經常以建築、故事、數學和大自然為靈感的他，知名作品包括維納斯燈（Vernus）、花蕾的呼喚（an evocation of ﬂower buds）、Cheshire沙發、對Lewis Carroll的貓點頭微笑、以及帶有漸變色彩的Galilée和Orion桌子；作品也曾在倫敦的V＆A博物館展出，並曾參展威尼斯Homo Faber和紐約WantedDesign、SaloneSatellite、以及米蘭世博會展覽。
Galop d’Hermès名字意指駿馬馳騁的藝術，設計師Ini Archibong解釋： 「我創作的材質是光線，我創造可捕捉光線的形狀。 我學會了勾畫符合空氣動力學的形狀和展現未來風格的線條，利用不同的表面質感，探索光線的效果。」他表示這是他首次設計腕表，愛馬仕只給了他兩個方向：一是女表、二是充滿愛馬仕風格，其餘任由他發揮。於是他透過流暢的線條詮釋馬鐙，作為表殼的外型，也因此將表冠改放置在6點鐘位置，而獨特的漸進式的數字大小排列，從下方正中央最大的數字，往兩邊向上逐漸縮小延伸，視覺效果讓閱讀時間產生彷彿馳騁宇宙飛船的獨特動態感。而巧妙的數字設計更在「8」的地方藏了愛馬仕慣有的幽默巧思：彷彿馬鐙倒置的8，放在馬鐙造型的表上面，則是馬鐙中的馬鐙。Galop d’Hermès腕表備有兩種材質：玫瑰金與精鋼, 各有鑲鑽款式及無鑽款式。
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