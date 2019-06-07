從腳踝到鞋底都性感！Rene Caovilla推義大利同步訂製服務

2019-06-07 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



以鞋底鑽砂細節和螺旋纏繞繫帶聞名的義大利頂級女鞋Rene Caovilla，自2011年登台後，今年起迎接全新的代理團隊，特別在BELLAVITA 2F專櫃上舉辦盛大開幕活動。這次更帶來兩大驚喜，包括才剛在義大利推出的MTO專屬鞋款訂製服務，以及首次在台灣販售的Sneaker系列水晶小白鞋，讓愛鞋、永遠嫌鞋不夠的「蜈蚣們」可以把各種鞋款都帶回家。

品牌創辦人、設計師Rene Fernando Caovilla向來擅長把珠寶、皮草、羽毛、蕾絲這些在服裝設計中很常使用到的細膩裝飾元素用於鞋款上，融入對自然與藝術之美的觀察。每雙鞋都由製鞋師們精心打造鞋底、縫製皮革以及設計珠寶排列方式，打響「藝術品等級的珠寶鑲嵌鞋履」美名，備受知名人士愛戴，也是婚禮和晚宴的鞋款熱門品牌之一。