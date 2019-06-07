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從腳踝到鞋底都性感！Rene Caovilla推義大利同步訂製服務

2019-06-07 00:01聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

以鞋底鑽砂細節和螺旋纏繞繫帶聞名的義大利頂級女鞋Rene Caovilla，自2011年登台後，今年起迎接全新的代理團隊，特別在BELLAVITA 2F專櫃上舉辦盛大開幕活動。這次更帶來兩大驚喜，包括才剛在義大利推出的MTO專屬鞋款訂製服務，以及首次在台灣販售的Sneaker系列水晶小白鞋，讓愛鞋、永遠嫌鞋不夠的「蜈蚣們」可以把各種鞋款都帶回家。

品牌創辦人、設計師Rene Fernando Caovilla向來擅長把珠寶、皮草、羽毛、蕾絲這些在服裝設計中很常使用到的細膩裝飾元素用於鞋款上，融入對自然與藝術之美的觀察。每雙鞋都由製鞋師們精心打造鞋底、縫製皮革以及設計珠寶排列方式，打響「藝術品等級的珠寶鑲嵌鞋履」美名，備受知名人士愛戴，也是婚禮和晚宴的鞋款熱門品牌之一。

本次開幕特別推出才在義大利新登場的「MTO專屬鞋款訂製服務」，針對經典蛇腹踝繞鞋款CLEO系列的高跟涼鞋、高跟包鞋與低跟涼鞋，顧客能從13種基本色系中選擇自己喜歡的顏色，75天後就能收到專屬鞋款，其中8色還是為此訂製專門限定推出的。另一方面也引進多款以經典球鞋型搭配皮革與水鑽的水晶小白鞋，吸引年輕粉絲。此外，還有全球數量不多的網狀鑲鑽GALAXIA SANDAL STRASS鞋款，全台僅限量7雙上市。

CATERINA SANDAL鞋款。圖／Rene Caovilla提供
CATERINA SANDAL鞋款。圖／Rene Caovilla提供
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VENEZIANA LACE鞋款。圖／Rene Caovilla提供
VENEZIANA LACE鞋款。圖／Rene Caovilla提供
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CLEO SANDAL鞋款。圖／Rene Caovilla提供
CLEO SANDAL鞋款。圖／Rene Caovilla提供
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Rene Caovilla台灣代理商負責人Cleo。圖／Rene Caovill...
Rene Caovilla台灣代理商負責人Cleo。圖／Rene Caovilla提供
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全球數量不多的網狀鑲鑽GALAXIA SANDAL STRASS鞋款，全台僅限量...
全球數量不多的網狀鑲鑽GALAXIA SANDAL STRASS鞋款，全台僅限量7雙上市。圖／Rene Caovilla提供
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專屬客訂服務CLEO鞋款踝環。圖／Rene Caovilla提供
專屬客訂服務CLEO鞋款踝環。圖／Rene Caovilla提供
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SERPIANA SATIN SLIP FLAT鞋款。圖／Rene Caovil...
SERPIANA SATIN SLIP FLAT鞋款。圖／Rene Caovilla提供
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CLEO SANDAL MAXI STRASS鞋款。圖／Rene Caovill...
CLEO SANDAL MAXI STRASS鞋款。圖／Rene Caovilla提供
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