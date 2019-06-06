耍孤僻、老油條⋯別小看這4種人，有一天他們可能成為你的「貴人」！

2019-06-06 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



過去還在求學階段，喜歡結交來自各地的同學、朋友，對於自己不喜歡的人，單純的只要不去親近就好。可是進入社會後，會發現那些在讀書時期不起眼的同學們，出社會後的反差很大，甚至現在的生活，過得比我們更好，令人羨慕，到底對於什麼樣的人格特質，可以造就成功。

以下這5種人，千萬不要小看，有一天，他們可能成為你的貴人啊。

1、不愛在人群中打滾的人

生活中總有些不多話、生性孤僻，總覺得不合群的人，感覺他的人生價值觀與我們格格不入，怪里怪氣，猜不透他們的心思，總喜歡遠離吵雜的人群，社交上更不用說有多好的人緣。

雖然這種人，看起來很無趣，但這樣的人，非常有自己的想法，不愛打交道是因為更珍惜可以利用的時間。實際上他們的思想豐富、邏輯縝密，往往這樣的人才會專心、專注在某些領域上面，不成功也難！

2、千奇百怪的外星人思考模式

雖然不是所有的人想像力都非常出眾，但在團體生活中，總會有這樣思想古靈精怪的人，不是被當成天才，就是被當成怪人。很多人都說，瘋子與天才只有一線之隔，頭腦活躍是他們天賦異稟的特色，活躍就像是辛勤工作的蜂工，總有不間斷的鬼點子，一刻也停不下來，什麼都願意去嘗試的他們，雖然不能保證什麼事情都能如願，但因為他們的行動力十足，也是他們的成功最大關鍵之一。

3、脾氣超級好的人

情緒是每個人都會有的，然而是否容易外顯自己的情緒，習慣把生氣、開心直接放在臉上。可是很多人卻是喜怒不容易表現在臉上，思緒難猜透。當然高興的情緒可以感染其他人的，同樣不好的情緒，也會讓氛圍降到冰點。

對於脾氣好的人來說，對待事情有自己的一套原則，就如同做人，看的是值不值得，對於讓人動怒的事物，又何必拿來懲罰自己，這樣的人是離成功最近的人。

4、吃苦耐勞的人

長輩從小到大，都教育著我們，做人處事都要吃苦耐勞，因為吃虧就是占便宜。長大才明白，小時候不吃苦，長大就要受苦的體悟，畢竟現在的社會競爭中，需要闖一番事業，就要懂得吃苦耐勞，甚至比尋常人更多上好幾倍，俗話說的好「能忍常人之不能忍，真正大丈夫」才能成就真正的成功之路。

5、處世圓滑的人

圓滑處事往往讓人感覺，自己是一個無法堅定立場、沒有自己原則、心機深的各種標籤。和處世圓滑的人當朋友，就是明白，「人和」對於這個社會來說，是多麽關鍵的一件事情，暫且不說自己的工作能力有多麽厲害，人脈的關鍵，就是這些處世圓滑的人，最大的優勢，尤其想要成功，俗話說「出外靠朋友」，想要成功，當然絕非自己能力有多強之外，還要有好的做人處事態度。