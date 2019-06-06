脆皮叉燒包買1送1！「名人坊」6／10進軍台北東區 2道獨家菜別處吃不到

2019-06-06 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自香港的高級粵菜料理餐廳「名人坊」，繼2018年12月首度進駐台北之後，又將於6月10日於SOGO敦化店開設台北第2間分店，同時也是在台的第5間分店。名人坊敦化店除了供應經典的招牌粵菜料理之外，還有2道「獨家料理」；開幕日前3天，還有脆皮叉燒包買1送1的限時活動，以及贈送5折優惠券的方案。

名人坊在香港由主廚鄭錦富掌廚，已經多年獲得米其林肯定，目前在台灣的高雄、台南、台中均有設點。新開幕的敦化店，佔地170坪，設有146個座位，包括7個包廂及40個外場座位區。菜單延續本店與台灣分店的風格，以套餐為主，每人售價1,680元起，並提供單點的菜色及點心。

為了強化台北2間店的料理，鄭錦富還找來香港萬豪酒店的粵菜廳燒臘主廚林雪熊助拳，讓店內的滷水及燒臘品質更上層樓。林雪熊帶來的招牌醉雞，選用1公斤的童子雞，對開去骨，肉質鮮嫩。而關鍵的滷水則是加入鵝皮、鵝骨和皮下油脂，以及每日新添的香料慢煉而成。敦化店即推出「梅香醉雞卷」的獨家菜色，每份520元；另外還有一道未列於菜單內的「魚香脆皮遼參」，亦是隱藏版料理，每份1,380元。