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名偵探柯南現身臺灣！台新銀邀民眾化身偵探 挖掘真相

2019-06-06 20:47聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

日本重量級動漫作品「名偵探柯南」在睽違4年後二度登陸臺灣，並由台新銀行擔任贊助。本次展出互動體驗型態設計的「名偵探柯南 科學搜查展」，讓看展民眾化身為偵探，與柯南、安室透、毛利蘭一同探索事件真相，破解懸案，預期將吸引跨世代的柯南迷們前往朝聖。

去年此展覽分別在東京、名古屋各都創下近20萬人次看展的佳績，今年則移師台北國立臺灣科學教育館展出，並與日本九州同步開展。展期從6月7日起至9月16日止，現場也會公開 《名偵探柯南》原作者青山剛昌的珍貴手稿，並設有商店區販售多項展場限定的周邊商品。

名偵探柯南從1994年開始連載，是許多世代的童年回憶，主要贊助品牌台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，本次「名偵探柯南 科學搜查展」內容豐富可期，透過結合Special Voice設備的互動式設計滿足所有大小朋友想要化身為一日名偵探的夢想外，藉由結合「名偵探柯南 科學搜查展」推出民眾看展購票刷台新卡享優惠、分行理財及家庭會員相關優惠活動，相信會引起熱烈的回響。

台新銀行也與柯南一同攜手舉辦各類線下活動，首場活動就是6月8日晚間的YBO貴賓之夜，邀請到台新銀行YBO親子會員共200名與柯南同歡，讓孩子可以欣賞精采的專屬行動劇、魔術表演、偵探解謎及觀看展覽，度過一個精采難忘的連假。

除此之外，柯南本人也預定將展開台新銀行踩點活動，分別在6月11日上午11點在敦南分行、下午2點在營業部，及 12日下午2點到新莊分行與現場民眾同歡，民眾除了有機會當場與柯南本人見面合影外，透過有趣的有獎徵答，還有機會獲得名偵探柯南科學搜查展門票，要和柯南近距離戶動的民眾可把握這難得的機會，到台新銀行和柯南相見歡。

即日起民眾只要持有台新信用卡，還能享有現場購票或UDN售票網線上購票刷卡9折優惠，現場租借Special Voice出示台新信用卡亦可獲現金價9折優惠；購票優惠詳情可上UDN售票網站洽詢。

名偵探柯南現身臺灣，台新銀邀民眾化身偵探、挖掘真相。圖／台新銀提供
名偵探柯南現身臺灣，台新銀邀民眾化身偵探、挖掘真相。圖／台新銀提供
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