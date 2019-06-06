建構文化內容產業生態系 文化部：文策院是最重要夥伴

2019-06-06 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



文化部今（6）日上午於行政院院會報告「建構文化內容產業生態系」推動成果與未來重點計畫。文化部指出，文化部已為我國文化內容產業架構出涵蓋產製、金融、環境、國家品牌的生態系統藍圖；6月成立的文化內容策進院（文策院），將扮演文化部最重要的協力夥伴。

文化部今天下午發布新聞稿指出，文策院將以行政法人中介組織身分，整合文化、科技及經濟的能量，聚焦促進投融資，點燃產業動能，催生民間投資。文化部將透過文策院鏈結民間資源共組國家隊，在國際上建立台灣文化傳播的話語權。

文化部指出，文策院六月成立後，將扮演催生市場長期動能的點火角色，以「國家隊」概念振興市場，支持影視、流行音樂、圖文出版、數位出版、遊戲、時尚設計、藝術支援，以及及文化科技應用等文化內容產業的產製、傳播及國際化發展等。

文化部表示，文策院已提出「五年工作計畫」，以一年整備內容產業支持系統、並建構有效策進機制；三年文化內容產製量提升；五年形塑內容品牌國際化、建置國際市場布局，完善中介組織專業角色為重要目標。文策院將整合「文化、科技、經濟」三大面向能量，加速文化內容之跨域、跨平台合作，開創文化內容新經濟。

文化部表示，期待「文化內容產業生態系」在政府、行政法人及民間三方共同協力下，在國際上建立台灣文化傳播的話語權，讓我國以文化軟實力走向世界。