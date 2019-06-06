帶環保杯逛街好麻煩？她們想到解方

2019-06-06 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 洪欣慈 ╱即時報導



許多人都有這樣的經驗：攜帶環保杯出門，買手搖飲料時不是忘記拿出來，就是擔心沒地方洗。新創團隊「好盒器」發現民眾想做環保卻常力不從心的困境，在台南知名景點正興街發展出租借飲料杯的「正興杯杯」計畫，至今已兩年，下一步計畫開展會員制，加深與地方居民連結、建立消費者使用習慣。

「好盒器」創辦人宋宜臻和李翊禾皆出身設計科系，宋宜臻原是在3C產業製造產品，但工作愈久，愈感慨資源的消耗。宋宜臻說，那時她和好多同事一起生產出一台電腦，但消費者兩到三年就會換一台新的，雖然經濟成長需靠民眾的消費，但這也讓她開始思考：有沒有機會找到一個模式，讓物品不要消耗的那麼快？

後來她離開職場、重返校園，也在求學過程中發想出正興杯杯計畫。團隊觀察到，環保杯打造的情境是民眾從家裡帶出門、背著一整天等待使用機會，但喝咖啡或手搖杯往往只是一兩個小時內的事，之後就不需要環保杯了，團隊想找一個便利的方式，讓民眾免自備容器，但也可以為環保盡心力。

「正興杯杯」計畫目前約有十幾間合作店家、近五百個杯子在台南市流動，範圍已從原本的正興街擴張到神農街、台南市東區一帶，民眾在合作店家購買飲料時選擇租用飲料杯，A點借可B點還，方便民眾逛街散步。

杯子材質也從原本的玻璃杯改為更輕、好收納的塑膠杯。宋宜臻說，最早使用玻璃杯是因為玻璃最透明，想給民眾乾淨的視覺感，累積團隊和消費者間的信任，但存放較佔空間，現在改用PP和矽膠做成的塑膠杯，一個約可以使用三百到五百次，若每位消費者都可以妥善運用，可以減少許多一次性物品的用量。

不過計畫並不是一開始就順利。宋宜臻表示，團隊最先碰到與店家溝通的挑戰，一開始團隊打算效法國外推動「押金制」，但對店家而言管帳困難；店家也會質疑杯子是否夠乾淨、消費者是否埋單，團隊後來將杯子送驗、向店家出示SGS檢驗報告，並將押金制調整成民眾不需付費的「良心制」，兩年多來並未丟失任何一個杯子。

有了台南成功的經驗，團隊曾想過將計畫推廣到其他縣市，但目前還有很多問題待克服。宋宜臻笑說，現在團隊合作的清洗業者是「佛心來著」，對清洗業者而言好盒器的杯子數量還不夠多，且每日的量不穩定，並不是很好的合作對象，若要擴展到其他縣市，得找到各縣市清洗與配送的後勤支援。

此外，宋宜臻坦言，不同商圈有不同特性，正興街是比較「文青」的地方，認同環保理念的店家多；台南的小店也相對比較有個性，推動起來較有機會成功，但團隊去年曾接受六都之一的縣市委託去當地熱門商圈推廣，該商圈是純商業運作、經濟規模大，難度就相當高，「失敗收場」，若要跨縣市，相當仰賴當地團體協助。