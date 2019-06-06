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修杰楷為海洋保育超「爸」氣　邀老婆、小孩加入減塑生活，攜手海洋拉娜做環保

2019-06-06 18:41聯合報 記者劉小川╱即時報導

對於海洋，我們都應該要更關心！帥氣老爸修杰楷，受邀擔任海洋拉娜2019世界海洋日公益活動大使，他也從小灌輸咘咘、Bo妞對環境保護的意識，如去海邊玩時，提醒要保護海洋，不能亂丟垃圾。修杰楷現場也簽下「爸」氣宣言，響應愛地球的活動。

海洋是環境之母，但人類卻對海洋不珍惜，頂級保養品牌海洋拉娜發起世界海洋日公益活動，今年活動大使邀請修杰楷，之前修杰楷才與海洋拉娜參加淨灘活動，一起為環境盡一份心力，他提到，當天看到許多家長帶著小朋友，也給小朋友好榜樣，對於沙灘上滿是垃圾的場景，這樣美麗的生態環境，不盡感慨。

修杰楷表示，海洋就像是一個母親般，對我們無限包容、化解我們所有負面情緒，但看到現在越來越多生態浩劫的報導，自己當了爸爸之後，經常會思考要留給下一代什麼樣的環境，而人類過度的浪費、傷害海洋，讓整體環境跟生態都受到了迫害，失去了自然回饋給我們帶來的感動。

兼顧事業和家庭，堪稱最佳典範的修杰楷疼愛妻女，修杰楷現場為下一代，「爸」氣簽下愛護海洋的宣誓，也期許與海洋拉娜，一起加入減塑生活，也宣導對於塑料垃圾對於海洋生態的傷害，透過淨灘活動，喚醒大家對於環保的觀念，一同響應愛地球，珍惜家園的概念。

海洋拉娜延續歷年的傳統，推廣愛海洋的運動，持續支持台灣保育推動，透過與環保團體RE-THINK合作號召全民參與淨灘行動，在這次淨灘活動，也成功地拾起了636.6公斤的海廢垃圾量。

海洋拉娜為延續幫助海洋減少100萬根塑膠吸管的承諾，也邀請消費者於6月14日至16日，到台北新光三越信義A8館海洋拉娜專櫃兌換環保吸管，一同加入「0吸管運動」。

可在活動期間，帶著小朋友至指定的百貨櫃位，體驗AR人像攝影濾鏡，並完成社群活動任務，還能兌換士林科教館海洋保育特展門票，數量有限。

想要給下一代美麗的生態環境，與海洋拉娜一同加入0吸管運動。圖／海洋拉娜提供
想要給下一代美麗的生態環境，與海洋拉娜一同加入0吸管運動。圖／海洋拉娜提供
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今日出席海洋拉娜，擔任海洋環保大使，對於海洋生態的被人類迫害，感到非常的難受，也...
今日出席海洋拉娜，擔任海洋環保大使，對於海洋生態的被人類迫害，感到非常的難受，也參加了海洋拉娜這次的淨灘活動，一同響應環保。圖／海洋拉娜提供
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修傑楷對於海洋的海洋宣言，就是要讓下一代有更好的生態環境。圖／海洋拉娜提供
修傑楷對於海洋的海洋宣言，就是要讓下一代有更好的生態環境。圖／海洋拉娜提供
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淨灘吸管公益活動
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