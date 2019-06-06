蛋炒飯290元卻用「格子籠雞蛋」挨批！鼎泰豐急聲明：符合政府法令

2019-06-06 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



台灣動物社會研究會近日批評鼎泰豐，販售290元高價蛋炒飯，但是卻使用殘虐母雞身心、最低等級的「格子籠」雞蛋，引發社會熱議。鼎泰豐於6月6日傍晚也發表聲明，表示使用的雞蛋來自大成－富源畜牧場，通過HACCP及ISO22000國際認證，所供應之蛋源為通過國家CAS，及菊鳥牧場的人道飼養，品質安全無虞。

「格子籠」蛋場，乃是指將母雞關在約A4大小的籠子內飼養，由於生長環境狹隘，因此近年來有許多國家發動雞蛋革命，推動「非籠飼雞蛋」。在台灣動物社會研究會所官網的資料中指出，鼎泰豐於2018年在英國倫敦開設的門市，其雞蛋食材便是使用「非籠飼雞蛋」。相形之下，鼎泰豐全台10間門市卻仍在使用格子籠雞蛋。台灣動物社會研究會也指出，台灣目前非籠飼雞蛋產量早已足夠供應其所需，但鼎泰豐對台灣與英國消費者，竟有不同的「待客之道」。

台灣動物社會研究會在資料中表示，鼎泰豐每天使用上萬顆雞蛋，但幾乎全數來自格子籠蛋雞場，代表每天有上萬隻母雞因鼎泰豐的選擇而受虐，成為產蛋機器。台灣動物社會研究會於2018年1月開始於鼎泰豐聯繫，希望鼎泰豐落實企業社會責任，將雞蛋食材逐步更改為非籠飼雞蛋。但是溝通至今，鼎泰豐以成本考量、要試菜、看顧客意見等理由拖延，直到5月17日回覆，會先從蛋花湯及部份餐點採用少量非籠飼雞蛋。對此結果，台灣動物社會研究會呼籲民眾，要求鼎泰豐制定全面使用非籠飼雞蛋的政策。

鼎泰豐表示，感謝動保團體特別關注鼎泰豐雞蛋食材，惟其中所引用之影片及照片，非為鼎泰豐合作之雞蛋供應廠商真實現場環境，有誤導消費者之疑慮。鼎泰豐申明稿指出，目前使用的雞蛋來自大成－富源畜牧場，該畜牧場採用密閉水簾畜舍，溫度、濕度等條件皆經過嚴格控管，通過HACCP及ISO22000國際認證，所供應之蛋源為通過國家CAS，及菊鳥牧場的人道飼養，並經嚴格品質檢驗作業，確保品質安全無虞。