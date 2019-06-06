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李晶晶第一次火辣「露半球」 邀Akemi秀比基尼

2019-06-06 18:11聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

夏天就是要穿比基尼去海邊玩水、拍美照！由李晶晶代理的「美胸神器」泳裝品牌Voda Swim發表夏日新作，這次不但有專門為亞洲女性打造的獨家款式，更邀請到香月明美Akemi示範最新泳裝，大秀健美身材。

李晶晶以一身亞洲限定款的比基尼登場，可說是出道以來在公開活動中嘗試過最裸露的一次造型。雖然外面還搭了一件罩衫洋裝，但中間挖空的深V設計還是非常性感火辣，她笑說「也許下次會穿更露，但還是要一步一步慢慢來。」她與Akemi早已因為Voda Swim結下好交情，原來雙方早在兩年前就合作過，Akemi的健身之路更是因此而開啟。

「兩年前Voda Swim找我合作拍照，看完那時拍的照片我對自己的臀部非常不滿意，覺得不夠翹，因此就開始重訓。過了一年我們又再度合作，拍攝成果讓我非常有成就感。」所以她一直認為健身真的要有目標，這樣就不太容易放棄。除此之外，她也建議要找夥伴陪著一起運動會更能堅持到底。談到最近公開認愛的男友錦榮，她也大方表示當初就是跟著他一起重訓，後來才認識很多有志一同的朋友，他們都是她的運動夥伴。而準備在11月參加健美比賽的她，一周六天每天做有氧運動兩小時，希望可以獲得至少前三名，「這就是我最近的健身目標，我對自己要求很高，很常覺得有那裡不夠好，不想在比賽裡丟臉，所以怎麼樣都不能放棄。」

而李晶晶則是靠練芭蕾來維持身體線條，看得出手臂肌肉非常緊實，「尤其生過小孩以後胸型比較難維持，跳芭蕾很有用。」她也推薦如果擔心有副乳問題的人，可以選擇肩、背帶較寬的泳裝，而高腰的比基尼則是可以修飾小腹，高衩的剪裁更能夠有拉長腿部線條的視覺效果。

Voda Swim今年夏季推出兩款亞洲獨家款印花比基尼，以墨西哥Tulum和南加州Laguna Beach海岸作為靈感呈現羽毛線條和水彩畫，更特別選擇最適合亞洲人膚色的配色打造。而胸前綁帶設計的飽和色比基尼也是Akemi大推的款式，透過綁帶可以自行調整胸型，飽和亮色也很適合健康膚色。

李晶晶代理的「美胸神器」泳裝品牌Voda Swim發表夏日新作，邀請到香月明美A...
李晶晶代理的「美胸神器」泳裝品牌Voda Swim發表夏日新作，邀請到香月明美Akemi示範最新泳裝，大秀健美身材。圖／Voda Swim提供
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Akemi示範亞洲限定比基尼(拉古納)。圖／Voda Swim提供
Akemi示範亞洲限定比基尼(拉古納)。圖／Voda Swim提供
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單綁帶美胸比基尼上半身-圖盧姆(亞洲限定)。圖／Voda Swim提供
單綁帶美胸比基尼上半身-圖盧姆(亞洲限定)。圖／Voda Swim提供
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雙綁帶美胸比基尼上半身-拉古納(亞洲限定)。圖／Voda Swim提供
雙綁帶美胸比基尼上半身-拉古納(亞洲限定)。圖／Voda Swim提供
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胸前綁帶設計的飽和色比基尼也是Akemi大推的款式，透過綁帶可以自行調整胸型，飽...
胸前綁帶設計的飽和色比基尼也是Akemi大推的款式，透過綁帶可以自行調整胸型，飽和亮色也很適合健康膚色。圖／Voda Swim提供
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李晶晶靠練芭蕾來維持身體線條。圖／Voda Swim提供
李晶晶靠練芭蕾來維持身體線條。圖／Voda Swim提供
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Akemi秀出健美火辣身材。圖／Voda Swim提供
Akemi秀出健美火辣身材。圖／Voda Swim提供
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Akemi腹肌炸裂，性感展示荷葉馬甲魔術美胸比基尼。圖／Voda Swim提供
Akemi腹肌炸裂，性感展示荷葉馬甲魔術美胸比基尼。圖／Voda Swim提供
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Akemi因為與Voda Swim合作形象照而開啟健身之路。圖／Voda Swi...
Akemi因為與Voda Swim合作形象照而開啟健身之路。圖／Voda Swim提供
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