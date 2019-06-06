遊戲瘋韓流！「天堂M」暗黑騎士登場 「BTS WORLD」圈粉迷妹

2019-06-06 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



迎接暑假遊戲旺季，近來遊戲圈也瘋韓流！由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作「天堂M」再改版，宣布最硬派的全新職業「暗黑騎士」將於6月12日重磅登場，擁有強大技能組合的全新職業，勢必讓玩家們享受全新的快感。此次更與國粹「霹靂」跨界合作，邀請素還真於宣傳片中跨刀演繹全新職業打不倒的硬漢精神與磅礡氣勢。

而為了歡慶「天堂M」改版，不僅同步開放受到媽祖保庇最新伺服器「黑長者」、「飛龍」，以及限時伺服器移民活動，也開放多項道具與新系統來造福玩家；官方也將從6月12日至7月10日推出限時優惠的「龍之龍玉組合包」，全面滿足玩家突破角色巔峰的夢想。遊戲橘子策略產品營運處處長陳俊廷宣布，6月23日將在華山1914文化創意產業中心推出實體活動，結合線上線下，與玩家一同歡慶。

另外，韓國網石公司也宣布，以大勢韓團「BTS防彈少年團」為故事主軸的手機養成遊戲「BTS WORLD」，預計6月26日在台正式上線！遊戲將帶著玩家們回到團體尚未正式出道的日子，化身經紀人，最終目標就是培育BTS防彈少年團成為國際巨星。

「BTS WORLD」遊戲中有多項任務，玩家可選擇特定的BTS團員卡片，在遊戲內逐步通關，並藉由蒐集和升級卡片來開啟更多故事內容。玩家們也能使用遊戲內的1：1互動系統，和BTS防彈少年團進行虛擬互動。目前已經在官網上開放事前預約活動，還有小測驗可讓玩家知道自己最適合擔任哪位團員的經紀人。