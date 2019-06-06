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等紅綠燈的人遇上芒果哥！竹北浮誇冰品「尋庄」好吃逗趣IG熱拍

2019-06-06 17:36聯合報 記者柯意如╱即時報導

太陽毒辣辣的天氣，有什麼比來一碗豐盛的當季水果冰更消暑呢？

「尋庄懷舊冰店」有各式美麗好吃的冰品。圖／尋庄懷舊冰店 提供
「尋庄懷舊冰店」有各式美麗好吃的冰品。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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炎夏來到竹北知名的「尋庄懷舊冰店」，分享的網友更多了，不少冰品控入夏後在IG已被燒到好一段時間，店內獨特的復古布置，好吃好拍，現在快來進入這個充滿美味冰品的清涼天堂吧！

進入復古文青風的「尋庄懷舊冰店」，彷彿來到古早阿嬤時代柑仔店，電影海報、復古小物、古早商品招牌與老式家具，各式懷舊元素布置充滿童趣，讓許多粉絲拍到手軟。

「尋庄懷舊冰店」以各式色彩繽紛的浮誇系冰品聞名，強調手作食材加當季新鮮水果，調配出各色口味的雪花冰，並巧妙使用冰淇淋和水果挖出一球球可愛裝飾，好吃好拍，每碗都分量十足。

像來到親友的古早房子拜訪。圖／尋庄懷舊冰店 提供
像來到親友的古早房子拜訪。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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創意冰品名稱「芒芒暮色」。圖／尋庄懷舊冰店 提供
創意冰品名稱「芒芒暮色」。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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「尋庄懷舊冰店」充滿童趣。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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創意冰品名稱「甜美人」。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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「尋庄懷舊冰店」 走復古文青風。圖／尋庄懷舊冰店 提供
「尋庄懷舊冰店」 走復古文青風。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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各色創意冰品名稱，也相當有趣，例如「等紅綠燈的人」是新鮮西瓜、抹茶雪花、葡萄等組成；「芒果哥哈葡萄妹」則有葡萄、芒果與芒果雪花、哈密瓜；「西哈甜蜜蜜」則有冰淇淋、西瓜雪花冰、搭上新鮮哈密瓜球，多汁果肉隨冰入口Juicy又清爽，超級消暑。

創意冰品名稱「芒果哥哈葡萄妹」。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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創意冰品名稱「等紅綠燈的人」。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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創意冰品名稱「西哈甜蜜蜜」。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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既然是懷舊冰品店，當然也有芋頭等傳統配料，芋頭控就來一客「好想芋見妳」，傳統的牛奶雪花冰、芋泥、布丁、及QQ的珍珠湯圓類配料，搭配吃起來也甜而不膩，酷夏大滿足！

創意冰品名稱「好想芋見妳」。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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由於來店內內用的客人眾多，熱門時段都需要排隊登記候位，造訪前請先查詢公休日以免撲空，各式冰品與店家資訊可上粉絲團查詢。

「尋庄懷舊冰店」 很好拍。圖／尋庄懷舊冰店 提供
「尋庄懷舊冰店」 很好拍。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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「尋庄懷舊冰店」充滿童趣。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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創意冰品名稱「伯爵山莊」。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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「尋庄懷舊冰店」充滿童趣。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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「尋庄懷舊冰店」 很好拍。圖／尋庄懷舊冰店 提供
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哪裡吃

尋庄懷舊冰店

新竹縣竹北市福興東路一段290號

冰品依水果季節限量供應。各式創意冰品約160元到250元，以店內實際公告為準。

冰品芒果
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