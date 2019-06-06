長榮航空開闢日本名古屋航線

2019-06-06 17:14 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



長榮航空昨天開闢桃園往返日本名古屋航線，每天飛航1班，成為長榮飛航日本第11個航點，讓旅客有更多的選擇。

長榮名古屋首航班機，6日上午7時55分從桃園機場起飛，桃園機場公司消防隊派出消防車噴出水柱歡送。名古屋回程班機當地時間12時55分起飛，下午3時10降落桃園機場。

長榮航空慶祝787夢幻客機首航名古屋，於候機室設立精美背板供旅客拍照，同時精心準備印有名古屋地標的瑞士知名品牌TravelMall充氣頸枕，贈送搭乘首航班機旅客留念。

長榮航空台北-名古屋航線每日飛航一班，以787-9機型執行任務，機上配置有26個商務艙、278個經濟艙，共304個座位。

為慶賀787夢幻客機天天直飛名古屋，長榮航空特別推出特惠價，官網購買來回機票最低7300元起(未稅)；在團體旅遊部分，長榮航空結合各大旅行業者，推出豐富精采的行程，最低售價為3萬2800元起(含稅)，讓旅客直飛名古屋開心玩。不論是想要利用即將到來的暑假全家人一同到名古屋同樂，或是想和親友來趟歷史深度旅遊，名古屋皆是今夏不能錯過的日本旅遊景點。

名古屋為日本第四大城，具有深厚的文化歷史，自然和人文的景觀資源豐富。位於關東及關西中央的地理位置，使其成為進入日本北陸的交通樞紐，旅客可將旅程延伸至金澤、合掌村及立山黑部等知名觀光景點。