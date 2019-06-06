夏保養保濕＋療癒Celvoke粉紅神器幫助「油水平衡」！旅行也有母胎肌

2019-06-06 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



總是豔陽高照的夏日，室內、戶外都考驗著肌膚適應環境的能力，一個不小心，就會讓肌膚出現許多小問題，如果安排一趟夏季小旅行，就要切記在旅行時注意臉部的保濕狀況，以及紫外線傷害、油脂分泌過多的問題。

為了打擊夏日的艷陽，日本彩妝保養品牌Celvoke新推出，「休息肌平衡系列」油水平衡粉紅神器，再也不擔心炎炎夏日的各種皮膚狀況，讓Celvoke隨著愜意小旅行，帶走肌膚的負面情緒，有個放鬆旅途。

Celvoke「休息肌平衡系列 Rested Skin」以肌膚、心靈與思想的休息為主軸，傳達是充分休息，就像是肌膚需要的平衡，才能讓夏日的肌膚，不會因為缺水，而導致皮膚出油狀況更多，成分萃取7種植物萃取精華，幫助調節肌膚的保護屏障，讓肌膚更展現青春活力，舒緩的感覺，就像是平靜的海面，讓你感受到保濕與鎮靜更多了些心靈的安靜。

為了讓心靈也感受到平衡，產品內的療癒香氣不可少，特別添加薰衣草、洋甘菊、乳香、玫瑰天然精油，讓身、心、靈同時達到放鬆，對於肌膚的修護、保濕、鎮靜，也有不錯的效果，一起重現母胎肌吧！