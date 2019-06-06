藏家實力有目共睹 Breguet新女表全球首發在台灣
台灣雖然消費市場不大，但對於奢侈品牌而言，卻是不可或缺的一塊。此次寶璣表（Breguet）甫於五月才曝光的全新女表，台灣就成為全球第一個上市的國家，足見藏家們實力。而高級珠寶品牌Chaumet則也受亞洲的石藝文化啟發，打造出12款風格獨特的腕表。
說到寶璣的女表，直覺都是想到招牌的Reine de Naples那不勒斯王后系列，今年則以紅色為概念，為這款經典腕表增添新意。全新的那不勒斯王后系列8918腕表，除了維持一貫的鵝蛋形表殼、寶璣式阿拉伯數字、表冠鑲嵌珍貴寶石等經典元素。最特別的是，在表盤阿拉伯數字、表冠鑲嵌寶石，以及鱷魚皮表帶，均賦予不同層次質感的勃根地紅。利用珍珠母貝當作表盤素材，而偏心的時分盤則為鍍銀金質，並鐫刻了巴黎釘紋，表圈則鑲嵌了117顆鑽石，彰顯其華美之處。
不同於歐美國家，包括台灣在內的亞洲地區都有「賞石」的文化，因此讓Chaumet以此為靈感，從世界各地蒐集了碧玉、樹枝蛋白石或瑪瑙、薔薇輝石、彼得石、藍矽銅礦、藍銅礦、青金石、矽孔雀石或蛋白木化石等半寶石，成為新Les Pierres de Rêve de Chaumet系列女表的表盤素材。每一個半寶石表盤都搭配了18K玫瑰金或18K白金表殼，同時表圈也鑲飾了鑽石。全系列12款的腕表，呈現出華麗又富有詩意的設計，就如同將大自然的美，濃縮於方寸之間，而且件件都是獨一無二，讓人過目難忘。
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