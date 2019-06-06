藏家實力有目共睹 Breguet新女表全球首發在台灣

2019-06-06 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



台灣雖然消費市場不大，但對於奢侈品牌而言，卻是不可或缺的一塊。此次寶璣表（Breguet）甫於五月才曝光的全新女表，台灣就成為全球第一個上市的國家，足見藏家們實力。而高級珠寶品牌Chaumet則也受亞洲的石藝文化啟發，打造出12款風格獨特的腕表。

說到寶璣的女表，直覺都是想到招牌的Reine de Naples那不勒斯王后系列，今年則以紅色為概念，為這款經典腕表增添新意。全新的那不勒斯王后系列8918腕表，除了維持一貫的鵝蛋形表殼、寶璣式阿拉伯數字、表冠鑲嵌珍貴寶石等經典元素。最特別的是，在表盤阿拉伯數字、表冠鑲嵌寶石，以及鱷魚皮表帶，均賦予不同層次質感的勃根地紅。利用珍珠母貝當作表盤素材，而偏心的時分盤則為鍍銀金質，並鐫刻了巴黎釘紋，表圈則鑲嵌了117顆鑽石，彰顯其華美之處。