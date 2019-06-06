納豆扮裝柯南登台！真假柯南大比拚

2019-06-06 17:05 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林伯東 ╱即時報導



「名偵探柯南 科學搜查展」下午在國立台灣科學教育館舉行展前記者會，台灣站主辦單位聯合數位文創董事長表示，柯南陪伴很多台灣人從小到大成長過程，這次的展覽具備解謎推理及趣味互動性，非常歡迎粉絲能來體驗。

日本主辦單位ShoPro安齋進董事也特地來台出席，致詞時說到本展在日本巡迴已逾20萬人次觀展，很高興海外首站能選在台北開展，期望能順利成功，未來也能將更多日本展覽帶來台灣。

而今日特別扮演柯南現身的藝人納豆開玩笑表示，去年日本柯南電影上映時與天王福山雅治合作，這次「名偵探柯南 科學搜查展」來到台灣開展選擇他當來賓完全是當之無愧！而納豆在柯南角色中最喜歡小蘭，因為他在新一消失多年卻還不離不棄，對小蘭這樣的深情非常感動。為了避免爆雷他無法多說推理過程，但對於日本人能設計出各項極具真實感的鑑定道具大呼好玩。

「名偵探柯南 科學搜查展」在2018年從日本東京開跑，以名偵探柯南經典的「推理辦案」結合「科學鑑識技術」，真實的科學推理情境讓展覽好評不斷，巡迴至名古屋、福岡、大阪等地皆引起大量柯南迷及推理迷爭相一探究竟。在台灣主辦單位積極爭取下，終於讓日本點頭答應與日本同步展出，海外首站就選在台灣，將於明天端午連假盛大開展，預計將在台北掀起一股解謎辦案風潮，成為今年暑假最大的體驗型娛樂活動！

【展覽訊息】

日期：2019年6月7日 (五) 至2019年9月16日 (一)