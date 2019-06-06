超迷你復古柑仔店 在誠品看見台灣微縮模型大師鄭鴻展神手藝
要如何將過去的時光，美好的回憶好好收藏？也許把眼中所見變迷你了，就可近距離欣賞珍藏。誠品生活「寶島好物」年中慶，特別邀請到曾奪下日本殿堂級微縮模型賽總冠軍的台灣微縮模型神人鄭鴻展，推出「美好的微縮世界」特展，展出一系列經典作品，像是堆滿漫畫的國中生房間、早期傳統柑仔店，都在他的手中變得迷你，同時也栩栩如生。
鄭鴻展運用日常可見的廢棄材料，創作縮小10倍以上的微觀世界，像是成名之作「漫畫少年的日常」細緻重現1980年代堆滿漫畫、玩具模型的國中生房間；「出礦坑的美和商店」則復刻台灣早期傳統柑仔店經典場景。鄭鴻展「美好的微縮世界」特展，即日起至7月2日於誠品信義店、松菸店陸續展出。另外，誠品敦南店也邀請藝術創作者唐唐發，手繪擬真傳統市場攤位，打造「百貨裡的菜奇仔」。
AXES即日起至6月16日於誠品生活南西4F Event Space限時推出「A計劃」快閃店，集合台灣時尚潮流、工藝設計、在地風味，體驗一站式新台式時尚購物。除了展覽、快閃店，同時正值誠品生活年中慶，6月10日前南西、信義店、敦南店、西門店、武昌店、站前店、板橋店、新板店及台南文化中心店；6月7日至6月9日松菸店限時滿千送百，刷指定銀行最高可享15%回饋。
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