超迷你復古柑仔店 在誠品看見台灣微縮模型大師鄭鴻展神手藝

2019-06-06 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



要如何將過去的時光，美好的回憶好好收藏？也許把眼中所見變迷你了，就可近距離欣賞珍藏。誠品生活「寶島好物」年中慶，特別邀請到曾奪下日本殿堂級微縮模型賽總冠軍的台灣微縮模型神人鄭鴻展，推出「美好的微縮世界」特展，展出一系列經典作品，像是堆滿漫畫的國中生房間、早期傳統柑仔店，都在他的手中變得迷你，同時也栩栩如生。 鄭鴻展「美好的微縮世界」特展，即日起至7月2日於誠品信義店、松菸店陸續展出。圖／誠品提供 分享 facebook

鄭鴻展運用日常可見的廢棄材料，創作縮小10倍以上的微觀世界，像是成名之作「漫畫少年的日常」細緻重現1980年代堆滿漫畫、玩具模型的國中生房間；「出礦坑的美和商店」則復刻台灣早期傳統柑仔店經典場景。鄭鴻展「美好的微縮世界」特展，即日起至7月2日於誠品信義店、松菸店陸續展出。另外，誠品敦南店也邀請藝術創作者唐唐發，手繪擬真傳統市場攤位，打造「百貨裡的菜奇仔」。