好想拎史努比提包去野餐!Marc Jacobs副線全新上市

2019-06-06 16:47 聯合報 記者吳曉涵╱即時報導



美國時尚品牌Marc Jacobs去年底宣布即將打造新的副線品牌The Marc Jacobs,近日這個全新的系列終於正式上市,除了色彩繽紛的服飾之外,更有與人氣超高的史努比家族以及紐約雜誌合作的主題性商品,就是要為大家增添更多穿搭趣味!

小馬哥Marc Jacobs表示,這次他想做些不同以往的新嘗試,希望消費者透過The Marc Jacobs的每一件單品去自行發揮創意,「用你自己的方式搭配,更貼近專屬的個人造型,而不是呈現完整的秀場造型。」他也復刻自己以前的設計,像是他在1985年推出的笑臉毛衣、1994年打造的寬條紋衫等等,都能在The Marc Jacobs本季找到。時代、音樂、藝術和流行文化,都是他的靈感來源。無論是服裝、包款、鞋子、以及配件,每件單品都會持續在店上販售,相較主線品牌稍微親切一些的價格預計也會吸引更多年輕族群。

而主題性的合作也是The Marc Jacobs一大特點,今年早秋就請到Peanuts史努比家族和紐約雜誌等合作夥伴,讓人氣包款The Box換上可愛的漫畫風新裝,清新又復古的配色超適合拎去野餐,簡單的T恤背面也印有充滿文藝風範的「New York」字體。此外,也與瑞典品牌Stutterheim雨衣和美國皮衣品牌Schott等經典工匠聯名,英國製帽大師Stephen Jones也參予了頭飾和帽飾的設計。