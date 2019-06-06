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好想拎史努比提包去野餐！Marc Jacobs副線全新上市

2019-06-06 16:47聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

美國時尚品牌Marc Jacobs去年底宣布即將打造新的副線品牌The Marc Jacobs，近日這個全新的系列終於正式上市，除了色彩繽紛的服飾之外，更有與人氣超高的史努比家族以及紐約雜誌合作的主題性商品，就是要為大家增添更多穿搭趣味！

小馬哥Marc Jacobs表示，這次他想做些不同以往的新嘗試，希望消費者透過The Marc Jacobs的每一件單品去自行發揮創意，「用你自己的方式搭配，更貼近專屬的個人造型，而不是呈現完整的秀場造型。」他也復刻自己以前的設計，像是他在1985年推出的笑臉毛衣、1994年打造的寬條紋衫等等，都能在The Marc Jacobs本季找到。時代、音樂、藝術和流行文化，都是他的靈感來源。無論是服裝、包款、鞋子、以及配件，每件單品都會持續在店上販售，相較主線品牌稍微親切一些的價格預計也會吸引更多年輕族群。

而主題性的合作也是The Marc Jacobs一大特點，今年早秋就請到Peanuts史努比家族和紐約雜誌等合作夥伴，讓人氣包款The Box換上可愛的漫畫風新裝，清新又復古的配色超適合拎去野餐，簡單的T恤背面也印有充滿文藝風範的「New York」字體。此外，也與瑞典品牌Stutterheim雨衣和美國皮衣品牌Schott等經典工匠聯名，英國製帽大師Stephen Jones也參予了頭飾和帽飾的設計。

The Marc Jacobs目前已在全球Marc Jacobs品牌店、品牌百貨公司店櫃和Marc Jacobs官網販售。

Marc Jacobs打造新的副線品牌The Marc Jacobs。圖／Mar...
Marc Jacobs打造新的副線品牌The Marc Jacobs。圖／Marc Jacobs提供
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Marc Jacobs打造新的副線品牌The Marc Jacobs。圖／Mar...
Marc Jacobs打造新的副線品牌The Marc Jacobs。圖／Marc Jacobs提供
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烈焰紅Packshot後背包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
烈焰紅Packshot後背包，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
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New York Magazine x The Marc Jacobs系列短袖T...
New York Magazine x The Marc Jacobs系列短袖T-Shirt，6,490元。圖／Marc Jacobs提供
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主題性的合作也是The Marc Jacobs一大特點，今年早秋請到Peanut...
主題性的合作也是The Marc Jacobs一大特點，今年早秋請到Peanuts史努比家族助陣。圖／Marc Jacobs提供
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Marc Jacobs打造新的副線品牌The Marc Jacobs。圖／Mar...
Marc Jacobs打造新的副線品牌The Marc Jacobs。圖／Marc Jacobs提供
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Peanuts x The Marc Jacobs系列The Box肩背包(小)...
Peanuts x The Marc Jacobs系列The Box肩背包(小) ，23,900元。圖／Marc Jacobs提供
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烈焰紅Snapshot相機包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
烈焰紅Snapshot相機包，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
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主題性的合作也是The Marc Jacobs一大特點，今年早秋請到Peanut...
主題性的合作也是The Marc Jacobs一大特點，今年早秋請到Peanuts史努比家族助陣。圖／Marc Jacobs提供
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主題性的合作也是The Marc Jacobs一大特點，今年早秋請到Peanut...
主題性的合作也是The Marc Jacobs一大特點，今年早秋請到Peanuts史努比家族助陣。圖／Marc Jacobs提供
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Peanuts x The Marc Jacobs系列The Box肩背包(大)...
Peanuts x The Marc Jacobs系列The Box肩背包(大)，25,900元。圖／Marc Jacobs提供
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Peanuts x The Marc Jacobs系列。圖／Marc Jacob...
Peanuts x The Marc Jacobs系列。圖／Marc Jacobs提供
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Marc Jacobs打造新的副線品牌The Marc Jacobs。圖／Mar...
Marc Jacobs打造新的副線品牌The Marc Jacobs。圖／Marc Jacobs提供
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