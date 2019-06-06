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最極致的蝴蝶！梵克雅寶與日本國寶大師合作博物館級蝴蝶胸針

2019-06-06 16:21聯合報 記者孫曼╱即時報導

羽翼繽紛的蝴蝶一直是許多珠寶鍾愛的創作題材，尤其是深受大自然自季變化啟發的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），以不同的寶石打造的翩翩蝴蝶不但是經典的Two Butterfly創作的主題，也以俏皮活潑的姿態經常點綴經典的幸運草Alhambra系列，象徵好運隨身。不進日常珠寶，高級珠寶更經常以豐富的塑彩和別出心裁的想像重新詮釋這個恆常的經典主題，今年，梵克雅寶再度與日本國寶級漆藝大師箱瀬淳一（Junichi Hakose）合作，以四季遞嬗為主軸，創作一系列10件的精緻日本漆藝彩繪蝴蝶。

被視為日本的文化遺產之一的箱瀬淳一，其工作室位於日本漆器最著名的輪島（Wajima），所製作之漆繪作品以品質和精緻度聞名，每一件作品皆須經過20道工序以及超過100道的製作過程，以手工製作而成，使它們成為獨一無二的藝術品，被世界各地的博物館典藏。以漆樹的樹脂處理而成的生漆為素材的工藝，自18世紀起於日本發展出豐富的變化，包括以生漆本身的厚度堆疊出半立體的層次、或是結合金粉、蛋殼、珍珠母貝等珍貴素材等各式技藝，是日本國寶級的傳統裝飾藝術。

梵克雅寶與大師箱瀬淳一自2004年展開多次合作，今年一系列10件Lacquered Butterfly漆繪蝴蝶系列， 將漆器彩繪技術與巧思，揮灑在珍珠母貝製成的蝴蝶翅膀上，運用金粉、蛋殼搭配各種色彩，以和傘、竹子、櫻花、梅花等日本傳統繪畫中充滿寓意的意象為元素，創作出具有日式風格景色的精緻胸針，搭配白K金或黃K金鑲嵌美鑽的蝶身，是東西極致工藝的巧妙結合。

梵克雅寶Kujaku孔雀漆繪蝴蝶胸針，77萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Hananomaru圓形花卉漆繪蝴蝶胸針，77萬5,000元。圖／梵克雅...
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梵克雅寶Ume and Uguisu梅花樹鶯漆繪蝴蝶胸針，77萬5,000元。圖...
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梵克雅寶Janomegasa日式和傘漆繪蝴蝶胸針，77萬5,000元。圖／梵克雅...
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梵克雅寶Hanabi煙火漆繪蝴蝶胸針，77萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Chikurin and Suzume竹子和麻雀漆繪蝴蝶胸針，77萬5,...
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梵克雅寶Tobiusagi月兔漆繪蝴蝶胸針，77萬5,000元。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Susuki and Chidori鳥和波浪漆繪蝴蝶胸針，77萬5,00...
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