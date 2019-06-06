HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE開新店 型男咖啡師王策獻時尚處女秀
日本時尚品牌三宅一生（ISSEY MIYAKE）在代理商君梵的規劃下，陸續讓旗下的品牌進駐信義區，而最新動作則是全台第三家的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE落腳新光三越百貨A9館。為了符合新店裝的主題，開幕時邀請了型男咖啡師王策獻出時尚處女秀，並分享他的穿搭觀點。
2014年時，HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE就在台灣開出第一家門市，直至今年不過是第三家獨立據點。品牌全新的新光三越百貨A9館店裝，由知名設計師深澤直人操刀，延續過去一貫的簡潔風格，但加入了黑色玄武岩版的裝飾，於視覺上創造細膩的紋理變化。首次參與時尚活動的型男咖啡師王策則表示「我本來就是三宅一生的品牌粉絲，因為我時常要出差，容易收納又方便清洗，十分適合穿著外出」，還指出HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE在設計時，考究穿著者的角度。就如同他會在為消費者挑選合適的咖啡豆、沖泡法，希望在喝下咖啡瞬間，有最佳的體驗。
全新的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE門市，也率先呈現今年秋冬的系列。這季品牌的概念為「極粹」，雖然是以經典的基本款為主要輪廓，但還是採用了新的技法來詮釋。像是「抽支」就是在布料織造時以不規則的方式做變化，所以會在表面上做出大小不一的自然點狀效果，這是HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE過去都不曾使用過的方式。而在款式上，招牌的和服罩衫，在這季也從長版改成短身設計出現，同時還更具修身的效果，即使身材較瘦的人，穿上也能型塑出魁武的身形。不僅如此，品牌還推出了仿植物染效果的襯衫，讓消費者更能多元的搭配其他秋冬服飾。
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