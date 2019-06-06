HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE開新店 型男咖啡師王策獻時尚處女秀

2019-06-06 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



日本時尚品牌三宅一生（ISSEY MIYAKE）在代理商君梵的規劃下，陸續讓旗下的品牌進駐信義區，而最新動作則是全台第三家的HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE落腳新光三越百貨A9館。為了符合新店裝的主題，開幕時邀請了型男咖啡師王策獻出時尚處女秀，並分享他的穿搭觀點。

2014年時，HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE就在台灣開出第一家門市，直至今年不過是第三家獨立據點。品牌全新的新光三越百貨A9館店裝，由知名設計師深澤直人操刀，延續過去一貫的簡潔風格，但加入了黑色玄武岩版的裝飾，於視覺上創造細膩的紋理變化。首次參與時尚活動的型男咖啡師王策則表示「我本來就是三宅一生的品牌粉絲，因為我時常要出差，容易收納又方便清洗，十分適合穿著外出」，還指出HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE在設計時，考究穿著者的角度。就如同他會在為消費者挑選合適的咖啡豆、沖泡法，希望在喝下咖啡瞬間，有最佳的體驗。