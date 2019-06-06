端午不立蛋！「深蹲」就能享早午餐半價

2019-06-06 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



主打歐陸輕食的全天候早午餐品牌Su/food，全台第二店選在台北市中山北路開店，端午連假第2天(6/8)上午10點起，只要到店與健身教練PK 8個標準深蹲，就可半價換得一份自由選早午餐(原價290元)，限量100份。

Su/food自去年底轉型為全天候早午餐、地中海輕食餐廳，主打從蛋白質、蔬菜、麵包到飲料都能自由選擇的大盤子早午餐。二店落腳於中山北商圈，靠近雙連捷運站，運用時尚圈最愛的「千禧粉」為基調，自然柔和的色彩，搭配大量吸睛的木盤牆面，傳達Kinfolk式慢活的生活態度，也成為網美打卡的新熱點。

Su/food目前也是王品集團旗下唯一一家從7:30開始營業的餐廳。此外，有別於市面上的制式組合，從好肉到飲品都把搭配自主權留給消費者，配菜也採用特級橄欖油搭配地中海式烤蔬菜手法呈現，每道餐點都符合優質蛋白、高纖及適量碳水化合物的均衡設計；像是人氣餐點「國王烤牛肉」，將牛肉以舒肥的方式保留鮮嫩原味，再經過高溫烘烤讓牛肉表面急速收縮提升香氣與口感；另外一款熱門餐點「約克郡布丁」，來自經典的英國傳統美食，高溫烘烤之後麵糊的香氣、鬆軟Q的口感，可搭配肉、蛋、蔬菜一起享用。

開幕活動：

1.6/8上午10:00，與健身教練PK 8個標準深蹲即可半價享用一份自由選早午餐，限量100份。

2.6/9~6/30於店內用餐，並在主題活動牆拍照打卡上傳FB，即可現場兌換主廚私房甜點一份。

3.6/12下午3:00星星教授安格斯的午茶約會，名額有限請洽粉絲團報名。

Su/food台北中山北店門店

營業時間：7:30~21:00(最後供餐時間20:30)

地址：台北市中山區中山北路二段66號1樓