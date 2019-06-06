禮客Outlet周年慶 首三日狂殺低於1折、NB人氣鞋款比對折還划算

2019-06-06 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



當Outlet價再遇到周年慶，折扣只能說殺到見底。禮客Outlet周年慶6月7日起至6月24日內湖1、2館與公館店一起開跑，首度一連10天推出單筆滿5千送5百，內湖店再加碼所有銀行單筆滿5千再加送100。首3日排隊商品推出特價99元休閒T、490元的ROOTS棉T等限時最低折扣價商品，幾乎每樣千元有找，若用1萬元入手10件休閒運動商品還綽綽有餘。

看好消費者對美系休閒服飾、運動、女鞋的喜好與需求高，6月7日起至6月9日內湖店首3日排隊商品，推出ROOTS T恤490元打頭陣，日系女鞋NR羅馬鞋原價3,280元，低於1折只要300元就可帶走。6月8日EDWIN T恤特價只要99元、XING麻繩編織厚底鞋特價300元；6月9日則有Keds帆布鞋特價690元等排隊商品。

另外，禮客Outlet內湖二館引進New Balance、嘉儀家電等新櫃。內湖店、公館店同步推出10萬雙運動鞋，包括Under Armour、Skechers、PUMA、adidas等零碼運動鞋990元起，價格下殺到最底，像是Under Armour女款慢跑鞋售價3,980元，特價999元。FILA運動慢跑鞋、K-SWISS經典款休閒鞋周年慶折扣後特價1,290元。New Balance推出人氣款限量搶購幾乎都對折以下，像是復古慢跑鞋原價4,250元，37折後特價1,590元。