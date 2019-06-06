崑大餐飲系「粽義」大集合歡慶端午 發票換粽做公益

2019-06-06 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



端午佳節將至，崑山科大餐飲管理及廚藝系學會、麵包烘培研究社學生發起舉辦「粽義」大集合發票換粽活動，20名廚藝專長學生今天製作超過300顆粽子，只要5張發票即可兌換一顆肉粽，募集的發票也將全數捐贈給南臺南家扶中心。

「粽義」大集合發票換粽活動由崑大餐飲系學生自發舉辦，公益活動開始沒多久，便湧入排隊人潮，還有同學捐贈大綑發票，一次換走一串粽子，300顆粽子全數兌換光，許多人迫不及待享用，直接在現場大快朵頤，大呼好吃！

學生說，兌換過程中遇到綁粽子麻繩脫落，餐飲系同學立即協助重新綁取肉粽，一眨眼的時間便已將麻繩固定，俐落的技巧讓大家驚嘆。

餐飲系學會主辦二年級姚姓學生表示，這款公益粽子內餡十分特別，鹹蛋黃以米酒去腥，香氣十足，同時以較為健康的低脂梅花豬肉替代坊間慣用的多脂五花肉，降低熱量也吃得更養生。

她說，大家利用課餘時間在烹飪教室備料、烹煮、包粽子，活動圓滿順利，讓他們辛苦也值得了。麵包烘培研究社創社社長一年級陳姓學生表示，工作人員提前三周開始籌辦活動，當中也遇到許多難題，像是粽子內餡盛裝過多，有爆開的NG綜，也有比例分配不均的大小粽，但參與同學都一一克服，順利蒐集滿滿的發票。