夏季冰品上市 哈根達斯、酷聖石新品祭優惠

2019-06-06 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



冰冰涼涼消暑冰品、飲品，絕對是夏天最幸福的享受。哈根達斯Häagen-Dazs今年夏天以奇異果、芒果熱情的夏季水果主題，推出夏季新品「奇異果芒果優格」、「橙香柚子」冰淇淋，同時也將兩款夏季限定冰淇淋打造成冰淇淋凍飲；酷聖石COLD STONE則將夏季芒果、檸檬創意入冰，每一口的酸甜滋味，表現夏日水果清涼感。

Häagen-Dazs新品「奇異果芒果優格」、「橙香柚子」冰淇淋。將奇異果與芒果驚喜搭配，奇異果芒果優格冰淇淋的清爽口感中，還吃到水果新鮮果粒；橙香柚子冰淇淋選用日本四國的清新鮮柚、巴西的甘甜香橙，兩者牛奶冰淇淋相融，濃郁卻又明亮的風味呈現。此外，搭配冰淇淋的夏季調飲，更是炎夏消暑秘密武器，四款可外帶的冰淇淋凍飲「奇異綠洲 」、「橙香冰茶」、「搖滾泡泡 」、「歡莓派對」，即日起至6/30，至門市外帶可享第二杯半價優惠，加價30元，再升級大杯。