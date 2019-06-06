親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
放粽一下慶端午

公車族注意！雙北7月起上下車都要刷卡 鼓勵期可抽獎

MLB／三振楚奧特、大谷翔平 王維中首勝被牛棚搞砸

夏季冰品上市 哈根達斯、酷聖石新品祭優惠

2019-06-06 15:18聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

冰冰涼涼消暑冰品、飲品，絕對是夏天最幸福的享受。哈根達斯Häagen-Dazs今年夏天以奇異果、芒果熱情的夏季水果主題，推出夏季新品「奇異果芒果優格」、「橙香柚子」冰淇淋，同時也將兩款夏季限定冰淇淋打造成冰淇淋凍飲；酷聖石COLD STONE則將夏季芒果、檸檬創意入冰，每一口的酸甜滋味，表現夏日水果清涼感。

Häagen-Dazs新品「奇異果芒果優格」、「橙香柚子」冰淇淋。將奇異果與芒果驚喜搭配，奇異果芒果優格冰淇淋的清爽口感中，還吃到水果新鮮果粒；橙香柚子冰淇淋選用日本四國的清新鮮柚、巴西的甘甜香橙，兩者牛奶冰淇淋相融，濃郁卻又明亮的風味呈現。此外，搭配冰淇淋的夏季調飲，更是炎夏消暑秘密武器，四款可外帶的冰淇淋凍飲「奇異綠洲 」、「橙香冰茶」、「搖滾泡泡 」、「歡莓派對」，即日起至6/30，至門市外帶可享第二杯半價優惠，加價30元，再升級大杯。

COLD STONE看準清爽口感的冰品最受消費者歡迎，調配出黃金比例的「芒果星球」經典冰淇淋，以愛文芒果雪貝拌入愛文芒果、法國草莓，拌入Q彈寒天晶球，呈現多層次的沁涼口感；另一主打新品「檸好芒喲」經典冰淇淋，嚴選法國新鮮黃檸檬製成，拌入愛文芒果、冰釀香吉士片。COLD STONE也推出「芒果酷冰茶」，以TWININGS英式紅茶為基底，搭配愛文芒果雪貝、冰釀香吉士片，讓芒果、檸檬兩種水果，交織出夏日果香的幸福風味。配合新品上市，凡於6月7日至6月9日限時3天購買中杯以上冰淇淋，可享第二杯50元優惠。

奇異果芒果優格(左)迷你杯售價110元、橙香柚子(右)迷你杯售價100元。圖／H...
奇異果芒果優格(左)迷你杯售價110元、橙香柚子(右)迷你杯售價100元。圖／Häagen-Dazs提供
分享
搖滾泡泡(左)、歡莓派對(右)外帶售價265元。圖／Häagen-Dazs提供
搖滾泡泡(左)、歡莓派對(右)外帶售價265元。圖／Häagen-Dazs提供
分享
芒果星球(前)、檸好芒喲(中)售價小杯140元；芒果酷冰茶(後)售價95元。圖／...
芒果星球(前)、檸好芒喲(中)售價小杯140元；芒果酷冰茶(後)售價95元。圖／COLD STONE提供
分享
奇異綠洲(左)、橙香冰茶(右)外帶售價265元。圖／Häagen-Dazs提供
奇異綠洲(左)、橙香冰茶(右)外帶售價265元。圖／Häagen-Dazs提供
分享

芒果冰淇淋冰品
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

響應環保！台灣最高山的咖啡廳推押金制 堅持不賣泡麵

2019-06-06 12:12

大人專屬！全家推貝禮詩奶茶、奶酒冰淇淋 IG搶開箱

2019-06-06 12:10

別再說回收就好！「青瓢」推正夯的環保杯租賃服務

2019-06-06 11:42

現省481元！珍寶「沙公料理」限量999元 只賣9天

2019-06-06 11:37

天梭NBA特別款腕表超對味 球壇新銳吳永盛最想入手

2019-06-06 10:37

日本必吃厚切牛排IKINARI STEAK今天起吃得到！台灣一號店試營運牛排320元起

2019-06-06 10:00

舒淇飛上海現身Chloé早春大秀 放暑假窩在家當剷屎官

2019-06-06 00:58

籃壇新勢力吳永盛 終情TISSOT特別款NBA腕表

2019-06-05 23:59

造訪越南人氣新景點「巨人之手」 8月起高雄直飛

2019-06-05 23:24

新鮮人找工作不迷網！第3屆「百工日記」即日起開放報名

2019-06-05 23:05

這家飯店端新菜 居然是像玉米的楊枝甘露

2019-06-05 21:36

全聯PX Pay這3天消費滿百元點數回饋100倍！指定門市端午加送百萬點數

2019-06-05 20:33

影╱宇舶與Berluti聯名表 就是要你戴上手比別人帥

2019-06-05 19:49

網購「618年中慶」大戰下殺1.2折起！最熱賣的就是這3類

2019-06-05 19:41

COLD STONE夏季新品「芒果＋檸檬」超消暑 端午連假第二杯50元

2019-06-05 19:20

天母人私藏愛店 老牌西點麵包「全統」巷子內吃貨才知

2019-06-05 19:16

設計師珠寶讓新嫁娘 不傷荷包又保有個性

2019-06-05 19:14

想吃日本道地食物不必出國！「日本食遊」網購平台6月26日上線

2019-06-05 18:55

韓牌HAZZYS推「菲力貓」聯名服裝系列 黑白配色超好搭

2019-06-05 18:50

中華職棒30周年慶！家樂福獨賣象龍虎獅隊吉祥物圖樣臺虎紀念啤酒禮盒

2019-06-05 18:47

柯南最新電影在這裡拍的！新航「柯南之旅」玩新加坡 加送電影票

2019-06-05 18:25

來涵碧樓搭遊艇、啖美食 刻畫新人專屬記憶

2019-06-05 18:16

韓國「新村」6月5日首賣第1餐 200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02

嚮往夏天的雪寶來了！ETUDE HOUSE「雪寶限定防曬系列」超萌登場

2019-06-05 17:47

迷你包可愛到忍不住尖叫！愛馬仕秋冬新品超生火

2019-06-05 17:26

收藏鐘表史經典萬元起標 邦瀚斯拍賣登月表受矚目

2019-06-05 17:17

捨不得切！熊大、兔兔「大頭蛋糕」超萌曝光 少女融化

2019-06-05 17:10

零食控最愛！夏季「異國美食展」限期3週快閃台北三創

2019-06-05 17:07

日本賞豚必去！熊本天草「早崎海峽」搭船追海豚

2019-06-05 17:06

影／米其林星級餐廳驚艷現蹤桃機2航廈美食街

2019-06-05 17:04

太慢吃不到 Kiehl’s限時甜點＋氣泡飲買一送一全台巡迴

2019-06-05 16:45

準新娘奚夢瑤穿FENDI早秋 在奇異色彩中綻放光彩

2019-06-05 16:37

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28

寶格麗推出全新話題包款 Selina任家萱「真的被美到了！」

2019-06-05 15:52

「吃超商減肥法」7-ELEVEN隱藏版三餐菜單趕快儲存

2019-06-05 15:49

五、六年級生限定 那些年一起追的武俠偶像

2019-06-05 15:49

想跟費爸、喬帥穿同款？球星的法網行頭在台開賣

2019-06-05 15:33

「日式納涼」新體驗！日勝生加賀屋還有「納涼餐」

2019-06-05 15:05

端午節連假百貨放風趣！ 看戲玩立蛋小孩大人都喜歡

2019-06-05 14:47
看更多

熱門文章

吃頓飯就能看出人品好壞 餐桌上有這4種行為的人不能當朋友

2019-06-05 19:35

旅客注意！雙北公車7月1日起上下車都要刷卡

2019-06-06 11:27

加速汰換舊機車 四行程也有補助了

2019-06-06 00:38

公車族注意！ 雙北7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-06 11:40

吳德榮：梅雨季影響最久的鋒面下周二要來 可能較多雨

2019-06-06 07:35

大公開／台鐵排骨便當 5地做法竟然差這麼多

2019-06-05 16:41

公車族注意了！ 雙北市公車7月起實施上下車刷卡

2019-06-06 11:29

四行程換購電動、七期燃油機車 明年最高補助五千元

2019-06-05 21:42

好市多超強轉運美食 他吃完豬腳大樂透爽中2000

2019-06-06 10:22

收納狂無法忍受的3大時刻！「阿嬤的冰箱」嚇壞孫

2019-06-05 16:00

日本必吃厚切牛排IKINARI STEAK今天起吃得到！台灣一號店試營運牛排320元起

2019-06-06 10:00

親戚質疑她育嬰過太爽 婆婆護媳：什麼都不會的是我兒子

2019-06-06 11:40

大樂透端午加碼百萬 94%為一注獨得

2019-06-05 16:30

國慶煙火確定落腳屏東 舊鐵橋河濱公園雀屏中選

2019-06-05 16:40

注意了！ 下周鋒面影響 恐出現局部大雨或豪雨

2019-06-06 12:20

天母人私藏愛店 老牌西點麵包「全統」巷子內吃貨才知

2019-06-05 19:16

辭工作回家接事業 收入暴增10倍他卻很後悔

2019-06-06 10:04

每日星座運勢／處女太依賴易感壓力 競爭得財費心

2019-06-06 00:00

花草茶別當水喝 飲用有禁忌

2019-06-05 23:54

杉林溪20萬朵繡球花同時綻放 夏夜可看璀燦銀河星光

2019-06-06 08:28

夫粗線條妻貼標語提醒「請長眼」 婆婆小叔回應笑翻網友

2019-06-06 12:40

迷你包可愛到忍不住尖叫！愛馬仕秋冬新品超生火

2019-06-05 17:26

高鐵延伸到宜蘭？ 賀陳旦：不如發展轉乘

2019-06-06 00:38

火車網路訂票要原住民身分證字號？族人：搞什麼鬼

2019-06-06 10:05

舒淇飛上海現身Chloé早春大秀 放暑假窩在家當剷屎官

2019-06-06 00:58

午後對流旺盛 13縣市大雨特報

2019-06-05 16:02

這家餐廳只開3個月 「無雷餐廳」前進信義區！

2019-06-05 16:28

減肥全靠不吃早餐？ 國健署：真的只會越減越肥

2019-06-05 16:05

端午連假相揪出遊！ 五大樂園祭優惠

2019-06-05 17:48

花蓮近海凌晨規模4.5地震 最大震度4級

2019-06-06 04:29

韓國「新村」6月5日首賣第1餐 200份牛肉秒完售

2019-06-05 18:02

醫：吃粽前半小時可先吃鳳梨 吃完一定要走動

2019-06-06 11:47

加油再等等！連3降 下週汽油估每公升大降1.4元

2019-06-06 11:49

影／紅色瀕危物種 大潭藻礁區發現台灣白海豚群

2019-06-06 10:46

【夫妻之間】逩地龍／他心中有個小男孩

2019-06-06 06:00

台南芒果豐收上市 南化芒果市集下周一開市

2019-06-06 07:41

【心情點滴】漉樚／母親的那些珠子

2019-06-06 06:00

想跟費爸、喬帥穿同款？球星的法網行頭在台開賣

2019-06-05 15:33

台南著名正興街特色店不敵夾娃娃店 一家家熄燈

2019-06-06 12:14

交部明公告Uber條款 王國材約見自救會明早痴痴等

2019-06-05 16:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top