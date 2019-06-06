台南著名正興街特色店不敵夾娃娃店 一家家熄燈

2019-06-06 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南知名的正興街內著名商家，最近紛紛吹起熄燈號，繼佳佳旅店關門，正興咖啡、小滿食堂又都在最近關門，彩虹來了則是做到年底，也要搬家，少了這些名店，不少網友反應「正興街變得不一樣了」

作家王浩一表示，這是台南觀光的一個警訊，正興街從無到有，但觀光客來了，房租卻跟著漲了，讓原來一些有想法的店家做不下去，但是當這些商家離開後，「商圈還是以前的商圈嗎」，當正興街變得與其他的商圈差異性不大時，觀光客還會再來嗎？

而多年來一直是商圈靈魂人物的彩虹來了原老闆之一高耀威，因為私人的因素，目前也離開台南，跑到台東開書店，他也表示雖然各家店離開，各有不同的因素，但不能否認的是商圈繁榮後，房價、房租都跟著漲，讓原來的店家經營不下去，他也覺得非常可惜。

台南市中西區內的正興街是近年興起的商圈，街內的豐發魚輪、泰成冰果是原本的老店，加上新竄起的排隊名店蜷尾家，還有文青小店正興咖啡、小滿食堂、彩虹來了服飾店等，再加上街頭的特色旅店佳佳旅店，形成台南特殊的氛圍，而商圈進來許多年輕人後，引進創意，舉辦許多活動，像是封街舉辦滑椅子比賽、環保公杯，還有可愛的正興貓等，甚至還有自己發行的刊物，吸引許多媒體報導，一炮而紅，甚至連外國的觀光客到台南都是必遊景點。

商圈繁榮吸引許多遊客，但先是在去年佳佳旅店因為不敵市區民宿等因素歇業後，最近再傳出正興咖啡與小滿食堂都在本周歇業，讓喜歡這些店家的網友惆悵不已。

王浩一表示，台南最吸引遊客的應該是小巷弄裡的文創、慢活及幽隱的氣氛，但近幾年台南觀光發燒，不只是正興街，許多老巷弄的房價大漲，房租也水漲船高，漸漸吸引一些不一樣的商家進來，「大辣辣地開店做生意」，有夾娃娃機等等，讓台南小巷弄的氛圍盡失，「當台南的巷弄變得與其他縣市商圈沒什麼不一樣時」台南還要靠什麼去吸引觀光客，是值得大家深思的地方。