大人專屬！全家推貝禮詩奶茶、奶酒冰淇淋 IG搶開箱

2019-06-06 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長大了，真好！「大人專屬」的飲料甜品又來了，繼之前引起討論的超商貝禮詩奶酒拿鐵特調，全家再推出期間限定的盒裝「貝禮詩伯爵奶茶」、以及「貝禮詩奶酒冰淇淋」，許多IG網友動作非常迅速，已經搶鮮拍照打卡，品嘗濃厚奶香的微醺風味。 全家推出「貝禮詩伯爵奶茶」與「貝禮詩奶酒冰淇淋」。IG @jyun791004提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

這款新上市的「貝禮詩伯爵奶茶」，飲料瓶身標示酒精濃度未超過0.5%，IG網友分享，奶茶喝起來不會過甜，喝得到奶酒韻味，整體口感順口。「貝禮詩奶酒冰淇淋」奶香很足，質地口感吃起來是柔軟、滑順奶油感，酒精濃度一樣標示為0.5%以下，是一款很大人風的甜品，適合在家慵懶放空時獨自享用。

小編也要特別提醒以上產品並不適合孕婦或未滿18歲食用，還有飲酒不開車喔。除了貝禮詩奶茶與冰淇淋，全家也推出了口感香甜「卡滋爆米花焦糖風味牛乳」，都吸引IG網友打卡一波，喜歡嘗鮮的網友快到便利商店尋寶去吧！ 「貝禮詩伯爵奶茶」與「卡滋爆米花焦糖風味牛乳」。IG @___pang.ka___提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

哪裡吃

全家便利商店

卡滋爆米花焦糖風味 原價 35，嘗鮮價29

貝禮詩伯爵奶茶 原價35，嘗鮮價29

貝禮詩奶酒冰淇淋 原價 49，與奶茶組合價69

特別說明：優惠嘗鮮價、組合價適用期間，均以全家各門市現場實際公佈為準

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