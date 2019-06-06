別再說回收就好！「青瓢」推正夯的環保杯租賃服務

2019-06-06 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



主張限用一次性杯具的環保型社會企業「青瓢」2016年起推動環保杯租賃，走入校園、路跑等活動，至今累積250場，累計省下15萬個免洗杯，共同創辦人林志龍說：「重點不是做好回收，而是要重複使用，才能從源頭減量」。

幾年前林志龍隨過去任職的非營利環保組織赴海外參加會議，當時的主辦方與法國環保杯企業 Ecocup 合作，在會場中提供環保杯，打破「人手一紙杯」的景象，這一幕促使他重新思考，台灣一年浪費15億個免洗杯，若能在台推動杯具租賃服務，運送至活動會場供民眾使用，就能減輕民眾對環保費時費力的想法。

2016年林志龍與夥伴鄭文普、朱怡錚，共同創辦杯具租賃企業「青瓢」，起初他觀察到台灣手搖飲料的店家密度高，若能推動成功，就能幫助飲料族告別免洗杯，但在便宜的免洗杯與循環的青瓢杯相比，回收、清洗、派送等程序中，都得增加成本，且牽涉複雜的企業合作與金流，非一蹴可及，因此決定先投入大型活動。

後來他們參考法國的Recup、Ecocup、日本環保餐具推廣聯盟等海外減塑團隊的經驗後，認為有限定範圍的活動中，比較容易集中回收杯子，因此發展出進駐各大活動的環保杯租賃模式。

近年台灣路跑風氣盛，林志龍觀察到每次路跑就製造出上千個紙杯，很多人不清楚，紙杯製造耗費很多資源，雖然被回收，但後端處理成本很高，這些都是看不見的成本。

他引用東京大學生產技術研究所的研究，指出製造這樣的重複性杯體，所耗資源比 7 個一次性杯具還低，意即每個青瓢杯只要使用達 7 次，便能達到環保的效果。其中，使用溫室氣體排放量和耗水量，青瓢杯只要使用達3次，就比一次性杯具還低。

因此青瓢擬定一套租賃制度，綠色的杯蓋、半透明的杯身，造型簡單，杯身材質選用聚丙烯塑膠（Polypropylene，簡稱 PP），可耐高溫及酸鹼，活動結束後由統一回收清洗並倉儲。

林志龍說，目前積極參與市集、校慶、路跑等，杯子的使用租金通常由活動主辦方負擔，顧客則需繳交 15 到 30 元不等的押金，以免忘記歸還容器。現場除了設置容器租借站，另一種則是將杯具全面分配給各攤位，結帳時直接收取顧客的押金，可甲地乙還，相當方便。或是主辦單位會提供免費的擺攤機會，讓青瓢進駐活動現場，鼓勵忘記帶杯子的民眾自付租金當場租借，綜合過往經驗，杯子的歸還率很高。