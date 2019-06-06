現省481元！珍寶「沙公料理」限量999元 只賣9天

2019-06-06 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



來自新加坡，以「辣椒螃蟹」為代表菜的「珍寶海鮮」，新推出600公克重的沙公料理，並有限時999元的平日嘗鮮價，適合愛蟹一族嘗鮮。另外也針對謝師宴，推出滿額贈飲品或餐點的優惠活動。

主打活蟹料理的珍寶，乃是新加坡代表的餐飲名店之一，被新加坡旅遊局列為十大海鮮餐廳之首，並且於2017年正式進駐台灣，目前在台共有2間分店。過去珍寶的沙公料理多選用800公克的沙公，本次新引進600公克的沙公擔任主角，更適合1人獨享或是2～3人分享。除了辣椒、黑胡椒口味之外，還有白胡椒、椒鹽焗等多種料理手法可供選擇。原價每套1,480元，6月10日至6月20日期間，平日限定嘗鮮價只要999元，每日限量10組。