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天梭NBA特別款腕表超對味 球壇新銳吳永盛最想入手

2019-06-06 10:37聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年不過23歲的吳永盛，絕對是目前亞洲網壇中，最被看好的新生代球員之一。成為職業籃球員不過短短一年就累積了極高人氣，除了是因為他具有帥氣的外貌之外，穩健中帶點犀利的球風，就是他圈粉的利器，同時又因為英文名字Jeff的諧音，被球迷暱稱為「姐夫」。

從國中畢業後，高中、大學的求學歷程都在美國度過，近年，才回到台灣並加入寶島夢想家，成為職業球員。吳永盛說「我對自己的的期許，就是要成為中華隊的國手」，這是短、中期目標，而長期的話，就是希望自己的球員生涯能夠走的長遠。如果說要達到像誰一樣的成就的話，他表示「應該就是林志傑吧。可以打球打到30幾歲，然後體能還保持的很好，而且在兩岸的聲望都很高。」

身為職業球員，幾乎每日都行程滿檔，所以吳永盛在沒有打球的時候，都會看電影、影集，因為職業球員除了比賽之外，很重要的部分就是休息。所以休息日的話，「我就選擇比較靜態的活動，像是聽音樂R&B跟閩南語歌或是茄子蛋之類的。」吳永盛提到現在是身為職業球員的第一年，時間分配還是以訓練為主，所以很多時候都要犧牲掉跟家人或是一起出去玩的機會。加強自我管理，為籃球這條路繼續走下去。

但別看如此自律又帥氣的吳永盛在面對身材比他更壯碩的洋將，也絲毫不畏懼，總給人陽光、開朗的印象。其實吳永盛比起很多人都還愛美，他自曝說「三個禮拜會去做一次敷臉、還有給人修剪腳趾甲」，十分在意自己的膚質狀況好壞，顛覆了許多人對球員的想像。而第一次看到天梭NBA特別款腕表時，吳永盛就覺得很酷，因為它的表帶跟現在用的籃球是一樣的材質。他說「有一種熟悉感，而且設計很Man、表框又很大。配戴起來感覺很休閒但又有運動風，好像不管什麼場合都可以搭配。」

因為在球衣之外的造型，手表對吳永盛也是不可或缺的單品，亦收藏了不少只，「就是看服裝來搭配，有時候甚至時間都不對了，還在『美國時間』，戴出門後才發現」，而簡單、俐落，不要太複雜的表面設計，是他偏好的風格。所以，若是要入手新表，吳永盛認為天梭NBA特別款腕表會是下個目標，「因為很符合我球員的身份」。

天梭Seastar 1000海星系列石英計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約17,60...
天梭Seastar 1000海星系列石英計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約17,600元。圖／TISSOT提供
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籃球明日之星吳永盛以Cerutti 1881春夏系列服裝，搭配天梭Seastar...
籃球明日之星吳永盛以Cerutti 1881春夏系列服裝，搭配天梭Seastar 1000海星系列石英計時碼表，約17,600元。圖／鄭鼎攝影
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籃球明日之星吳永盛身穿Gieves & Hawkes春夏系列服飾，並配戴天梭NB...
籃球明日之星吳永盛身穿Gieves & Hawkes春夏系列服飾，並配戴天梭NBA特別款CHRONO XL腕表，約19,900元。圖／鄭鼎攝影
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天梭NBA特別款CHRONO XL腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼，搭配籃球皮革表帶，...
天梭NBA特別款CHRONO XL腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼，搭配籃球皮革表帶，可自行更換後底蓋，約19,900元。圖／TISSOT提供
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籃球明日之星吳永盛身穿Gieves & Hawkes春夏系列服飾，並配戴天梭NB...
籃球明日之星吳永盛身穿Gieves & Hawkes春夏系列服飾，並配戴天梭NBA特別款CHRONO XL腕表，約19,900元。圖／鄭鼎攝影
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籃球明日之星吳永盛以Cerutti 1881春夏系列服裝，搭配天梭Seastar...
籃球明日之星吳永盛以Cerutti 1881春夏系列服裝，搭配天梭Seastar 1000海星系列石英計時碼表，約17,600元。圖／鄭鼎攝影
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籃球明日之星吳永盛以Cerutti 1881春夏系列服裝，搭配天梭Seastar...
籃球明日之星吳永盛以Cerutti 1881春夏系列服裝，搭配天梭Seastar 1000海星系列石英計時碼表，約17,600元。圖／鄭鼎攝影
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天梭Seastar 1000海星系列自動款潛水腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色單向旋轉陶...
天梭Seastar 1000海星系列自動款潛水腕表，不鏽鋼表殼搭配黑色單向旋轉陶瓷表圈，約23,200元。圖／TISSOT提供
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籃球明日之星吳永盛身穿Gieves & Hawkes春夏系列服飾，並配戴天梭NB...
籃球明日之星吳永盛身穿Gieves & Hawkes春夏系列服飾，並配戴天梭NBA特別款CHRONO XL腕表，約19,900元。圖／鄭鼎攝影
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