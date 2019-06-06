天梭NBA特別款腕表超對味 球壇新銳吳永盛最想入手

2019-06-06 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年不過23歲的吳永盛，絕對是目前亞洲網壇中，最被看好的新生代球員之一。成為職業籃球員不過短短一年就累積了極高人氣，除了是因為他具有帥氣的外貌之外，穩健中帶點犀利的球風，就是他圈粉的利器，同時又因為英文名字Jeff的諧音，被球迷暱稱為「姐夫」。

從國中畢業後，高中、大學的求學歷程都在美國度過，近年，才回到台灣並加入寶島夢想家，成為職業球員。吳永盛說「我對自己的的期許，就是要成為中華隊的國手」，這是短、中期目標，而長期的話，就是希望自己的球員生涯能夠走的長遠。如果說要達到像誰一樣的成就的話，他表示「應該就是林志傑吧。可以打球打到30幾歲，然後體能還保持的很好，而且在兩岸的聲望都很高。」

身為職業球員，幾乎每日都行程滿檔，所以吳永盛在沒有打球的時候，都會看電影、影集，因為職業球員除了比賽之外，很重要的部分就是休息。所以休息日的話，「我就選擇比較靜態的活動，像是聽音樂R&B跟閩南語歌或是茄子蛋之類的。」吳永盛提到現在是身為職業球員的第一年，時間分配還是以訓練為主，所以很多時候都要犧牲掉跟家人或是一起出去玩的機會。加強自我管理，為籃球這條路繼續走下去。

但別看如此自律又帥氣的吳永盛在面對身材比他更壯碩的洋將，也絲毫不畏懼，總給人陽光、開朗的印象。其實吳永盛比起很多人都還愛美，他自曝說「三個禮拜會去做一次敷臉、還有給人修剪腳趾甲」，十分在意自己的膚質狀況好壞，顛覆了許多人對球員的想像。而第一次看到天梭NBA特別款腕表時，吳永盛就覺得很酷，因為它的表帶跟現在用的籃球是一樣的材質。他說「有一種熟悉感，而且設計很Man、表框又很大。配戴起來感覺很休閒但又有運動風，好像不管什麼場合都可以搭配。」