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日本必吃厚切牛排IKINARI STEAK今天起吃得到！台灣一號店試營運牛排320元起

2019-06-06 10:00聯合報 記者江佩君╱即時報導

美國U.S.CAB安格斯黑牛紐約客牛排，1.9元/g。圖／IKINARI STE...
美國U.S.CAB安格斯黑牛紐約客牛排，1.9元/g。圖／IKINARI STEAK提供
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在日本擁有462家門市為最大牛排連鎖店，超人氣厚切牛排「IKINARI STEAK」今天起就吃得到了！海外亞洲首店登陸台灣，台灣一號店進駐CITYLINK南港店一樓，今天起展開試營運。店內嫩肩牛排價格320元起，肋眼牛排 每公克售價新台幣1.7元起、安格斯黑牛紐約客牛排每公克售價新台幣1.9元，店內提供五款種類牛排部位，客製化的份量，想吃多少就點多少，牛排控準備開吃。

台灣「IKINARI STEAK」選用有CAB「Certified、Angus、Beef」認證的安格斯牛肉，以濕式熟成約40天，品牌主打「能用半價吃到高級厚切牛排，付相同的錢可以吃兩倍的量」，以超值的CP值聞名。

翻開台灣價目表，F1日本國產沙朗牛排每公克6.6元，主打油花分佈最均勻，多汁又嫩最好吃；我的肋眼牛排每公克1.8元；美國U.S.CAB 安格斯黑牛紐約客牛排每公克1.9元；美國U.S.Choice 菲力牛排每公克2.8元；豪爽CAB嫩肩牛排200g 320元。覺得吃肉還不夠？想配點飯跟湯？推出午餐超值特惠組合，牛肉清湯、越光米飯、沙拉(小)，加起來只要50元。

「IKINARI STEAK」分享美味秘訣，建議品嚐厚切牛排的最佳風味，牛排至少300克以上，熟度3分熟；告訴廚師，想品嚐哪款牛肉 ?想吃幾公克 ? 在面前現點現煎，新鮮看得見；打破傳統牛排用餐方式，牛排點好煎好馬上上桌，沒有前菜占胃，想吃再點。

「IKINARI STEAK」雖以立食牛排起家打響知名度，但台灣消費者不用擔心要站著吃牛排，「IKINARI STEAK」社長一瀨邦夫曾表示，一直站著吃客人才不會常來，後來當然要有椅子啊。

「IKINARI STEAK」台灣一號店

地址：台北市南港區忠孝東路7段369號B棟一樓

電話： (02)2782-0087

試營運時間：

6/6～6/9部分試營運：11:00～15:00 / 17:00～20:00餐點內容以現場為主

6/10全天候正常供應

6/11正式開幕 (14:00對外營業)

我的肋眼牛排，1.8元/g。圖／IKINARI STEAK提供
我的肋眼牛排，1.8元/g。圖／IKINARI STEAK提供
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IKINARI STEAK建議品嚐厚切牛排的最佳風味，牛排至少300克以上，熟度...
IKINARI STEAK建議品嚐厚切牛排的最佳風味，牛排至少300克以上，熟度3分熟。圖／摘自IKINARI STEAK粉絲團
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豪爽CAB嫩肩牛排，200g 320元 / 300g 369元 /450g 51...
豪爽CAB嫩肩牛排，200g 320元 / 300g 369元 /450g 510元。圖／IKINARI STEAK提供
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美國U.S.Choice菲力牛排，2.8元/g。圖／IKINARI STEAK提...
美國U.S.Choice菲力牛排，2.8元/g。圖／IKINARI STEAK提供
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IKINARI STEAK雖以立食牛排起家，但後來店面幾乎都有提供座位了。圖／摘...
IKINARI STEAK雖以立食牛排起家，但後來店面幾乎都有提供座位了。圖／摘自IKINARI STEAK粉絲團
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