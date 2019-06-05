這家飯店端新菜 居然是像玉米的楊枝甘露

2019-06-05 21:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



好的料理僅有美味已經不夠，還要令人感到驚奇，台北六福萬怡酒店主廚們大膽玩料理，施展「超完美偽裝術」，推出話題正夯的擬真料理，讓人驚呼「無法相信眼睛」，立刻拍照打卡，成為IG、Facebook新熱點。

六福粵亮廣式料理餐廳，選用夏日最美味的芒果，取經典香港甜品楊枝甘露為概念，改變傳統湯品型態，以Q嫩的芒果奶凍做成玉米形狀，切開後仍保有玉米塊模樣，中間灌入葡萄柚、西谷米內餡，入口即化，完美展現正宗港式甜點「楊枝甘露凍」的美味。

「金魚餃」為粵亮 廣式料理經典菜色，飽滿內餡帶有鮮甜蝦味及彈牙口感，為了使金魚更為生動，在餡料中添加魚卵增色，從餃皮中半透而出，筷子一夾起就像靈動的小金魚。

精細的模樣皆來自於師傅親手捏製而成，十分耗工及費時，需要提前預約才能吃得到。「蓮蓉人蔘酥」用千層酥皮打造人蔘模樣，內餡為白蓮蓉甜品，先慢火烤後再油炸，一口咬下，人蔘的清雅香氣瞬間溢出，吃下後還會回甘。

悶熱天氣來臨，來點「仙草」味的料理最能驅趕暑氣，台北六福萬怡酒店特別於創意料理及飲品加入仙草元素，敘日 全日餐廳推出「涼拌仙草麵」，食用時，舀起滑溜的仙草條，似在品嘗涼品，但入口後竟盈滿花椒、花生、香菜等香氣，適合作為夏日獨特的開胃菜。