全聯PX Pay這3天消費滿百元點數回饋100倍！指定門市端午加送百萬點數

2019-06-05 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



全聯推出行動支付品牌PX Pay，上線兩周，預計本周五(6/7)下載數將破百萬，為回饋會員用戶，端午連假3天(6/7~6/9)加碼推出「歡慶PX Pay百萬會員 百倍回饋」，只要於全台門市使用PX Pay消費滿100元(每APP會員帳號即手機號碼限領一次、不累贈)，就可享點數回饋100倍(原本100元送3點，活動期間即送300點，價值30元)，消費100元相當於購物7折的優惠。

此外，全6/7端午節當天，全聯募集點點控到大安延吉門市享加碼好康，早上8點到大安延吉門市排隊的前100名用戶，不但可獲贈粽子一顆，用PX Pay消費滿100元，即有機會抽到福利點點數10萬點(價值1萬元)，總計有10位幸運兒可以得到，當天現場全聯預計送出福利點點數100萬點。

為營造更滿意且便利的購物環境，全聯自5/24推出攜手一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦等8間銀行推出全聯PX Pay後，消費者到全聯不必帶錢包、不必帶福利卡，只要下載PX Pay，支付、購物方便又快速，不僅節省排隊結帳時間，超值優惠更誘人。

全聯營運長蔡篤昌表示，原定目標上線2個月可達200萬次下載數，現在預計上線2周就可達百萬下載數，促銷優惠的誘因奏效。歡慶下載數突破百萬，全聯不只持續進行與8大銀行合作的首刷卡及卡友日贈點活動外，更於端午連假6/7~6/9三天祭出加碼活動，PX Pay消費滿100元，享有福利點點數100倍回饋。