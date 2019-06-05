影╱宇舶與Berluti聯名表 就是要你戴上手比別人帥
從2016年跨界聯名開始，宇舶表（HUBLOT）和法國高級男裝品牌Berluti的合作，今年推出第四代的表款。延續過往，結合了雙品牌的優勢，讓紳士們戴上手，就品味立刻升級，硬是比別人帥氣。
今年是HUBLOT和Berluti合作的第四年，曾經打破了製表想像，運用手工染製的皮革當作表面，讓這系列腕表總是充滿話題。有別於2018年的以鈦金屬融合地中海藍，或King Gold搭配勃艮地紅表盤的設計，今年全新經典融合系列Berluti計時碼表，改走復古風格。使用了Berluti最經典Scritto符碼精雕於鈦金屬或青銅表殼上，再搭配威尼斯冷棕色及冷金色皮仿舊漸層皮革表帶，讓表款具復古優雅感卻帶有活力。
HUBLOT的品牌執行長也認為歷經歲月洗禮的皮革具有獨特的靈魂，宇舶表將這概念延伸到製表領域，運用Berluti最拿手的Patina染色技巧與Scritto符碼於腕表設計上，重新詮釋當代時尚與工藝的革新。HUBLOT則把天然頂級的威尼斯皮革，則加以防水技術保有其特殊光澤與漸層紋理，結合仿舊技術處理的金屬材質，從表帶到表盤，展現如夕陽般漸層色調與對比。每一款都全球限量200只，同時還配有訂製表盒呈現，並附贈一套完整Berluti皮革保養組，具有收藏意義。
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