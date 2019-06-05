影╱宇舶與Berluti聯名表 就是要你戴上手比別人帥

2019-06-05 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



從2016年跨界聯名開始，宇舶表（HUBLOT）和法國高級男裝品牌Berluti的合作，今年推出第四代的表款。延續過往，結合了雙品牌的優勢，讓紳士們戴上手，就品味立刻升級，硬是比別人帥氣。

今年是HUBLOT和Berluti合作的第四年，曾經打破了製表想像，運用手工染製的皮革當作表面，讓這系列腕表總是充滿話題。有別於2018年的以鈦金屬融合地中海藍，或King Gold搭配勃艮地紅表盤的設計，今年全新經典融合系列Berluti計時碼表，改走復古風格。使用了Berluti最經典Scritto符碼精雕於鈦金屬或青銅表殼上，再搭配威尼斯冷棕色及冷金色皮仿舊漸層皮革表帶，讓表款具復古優雅感卻帶有活力。