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網購「618年中慶」大戰下殺1.2折起！最熱賣的就是這3類

2019-06-05 19:41聯合報 記者陳立儀╱即時報導

網購618年中慶大戰開打，包括蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城、淘寶天貓等均祭出重磅優惠，最低下殺1.2折起。Yahoo奇摩購物中心與Yahoo奇摩超級商城年中慶昨天（6月4日）登場，開跑首日整體流量增長3成、訂單成長5成，最熱賣品類為日用清潔、美食和美妝，DR.WU保養品單日銷售破3,000組，平均每30秒賣出1瓶，美白煥膚類最受歡迎最熱銷；MAYBELLINE媚比琳唇膏單日熱銷破千組，每分鐘賣出1支；礦泉水單日賣出上萬瓶，約相當於7隻非洲象的重量。

Yahoo奇摩購物中心年中慶狂灑上億紅包，不需消費就可登記領紅包，人人有獎，首筆可獲得168元～618元不等的購物金，預計將送出上億購物金；「爆賺儲值金」也在618年中慶升級回歸，最高回饋16,000元。Yahoo奇摩超級商城則號召旗下百大好店，同步啟動狂發億元折價券。

根據Yahoo奇摩統計，618年中慶以35～44歲族群為消費主力，並成功增加3成新客消費，帶動日用品業績成長1.4倍、美食成長1.3倍、美妝品成長近1倍。此外，Yahooo奇摩購物中心在無卡分期、買貴退差價加送8%、真品保證等創新服務推動之下，618促銷檔期高單價商品的表現亮眼，帶動精品、手表、機車等業績成長超過3成。

蝦皮購物「618決戰年中慶」開跑，即日起起推出「618蝦皮大樂透」，每日闖關完成指定任務就有機會獲得現金20萬元，6月18日當天於蝦皮商城單筆消費滿618元，就有機會獲得河岸第一排、價值千萬的冠德景觀豪宅免費入住一年；

6月6日閃購日推出限時特賣限定全家超商99元免運，老媽拌麵秒殺價2袋299元、小米藍牙音箱隨身版獨家限時55折特價249元，另外還有國際大牌日、海外直送日等主題日連續13天不間斷。

即日起至6月16日蝦皮購物推出品牌神券限時1元購，攜手Panasonic、康是美、理膚寶水官方旗艦店、薇姿官方旗艦店、EASTPAK官方旗艦店等90大商城夥伴，搶購成功者即可在6月18日當天購買品牌商品享指定回饋，最高現折1,000元。

淘寶天貓今年擴大規模，打造全新618年中慶狂歡，即日起至6月18日推出多重專屬優惠方案，除了有天貓購物津貼、天貓官方店免運專區、大額店鋪優惠券等經典玩法之外，更加碼祭出總額高達人民幣3,000萬元的「整點紅包雨」，超強優惠力道直追雙11。

即日起至6月10日、6月16日至6月18日天貓全球官方店活動期間每天上午10點推出無線充電器、鋁框行李箱等爆款商品限量秒殺特價，6月9、10日兩天將推出iPhone XR 8折秒殺價 （折扣價約台幣18,566元起），每日數量有限售完為止；台灣會員於天貓全球官方店購物滿人民幣199元，不分重量及大小即可享有全店免運費優惠，618年中慶更有期間限定「包郵專區」。

生活市集歡慶6周年，即日起至6月10日精選多元人氣熱銷爆品以破盤價最低1.2折起，並推出「買貴退2倍差價」，同時將送出總值超過千萬的紅包好禮，到生活市集活動頁可抽平台折價券，將紅包分享給朋友，達分享人數門檻還可獲得好禮；即日起至6月14日選擇全家便利商店取貨可登記搶限量全家購物金66元。

Yahoo奇摩購物中心618年中慶開跑，MAYBELLINE媚比琳唇膏單日熱銷破...
Yahoo奇摩購物中心618年中慶開跑，MAYBELLINE媚比琳唇膏單日熱銷破千組，平均每分鐘賣出1支。圖／Yahoo奇摩提供
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生活市集歡慶6周年，即日起至6月10日推出多款人氣熱銷商品最低下殺1.2折起，再推4大好康。圖／生活市集提供
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蝦皮購物「618決戰年中慶」開跑，天天闖關解任務就有機會獲得現金20萬元。圖／蝦...
蝦皮購物「618決戰年中慶」開跑，天天闖關解任務就有機會獲得現金20萬元。圖／蝦皮購物提供
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Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城618年中慶，狂灑上億折價券、熱賣...
Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城618年中慶，狂灑上億折價券、熱賣爆款商品全面下殺1.3折起。圖／Yahoo奇摩提供
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Yahoo奇摩購物中心618年中慶首日業績開紅盤，DR.WU保養品每30秒賣出1...
Yahoo奇摩購物中心618年中慶首日業績開紅盤，DR.WU保養品每30秒賣出1瓶，美白煥膚類最熱銷。圖／Yahoo奇摩提供
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蝦皮購物「618決戰年中慶」開跑，6月6日閃購日全家超商99元免運，中午12點推...
蝦皮購物「618決戰年中慶」開跑，6月6日閃購日全家超商99元免運，中午12點推出小米小愛藍牙音箱活動價55折249元。圖／蝦皮購物提供
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Yahoo奇摩購物中心推出全新升級版「拍立購」，透過手機鏡頭即可將衣著「拍」進購...
Yahoo奇摩購物中心推出全新升級版「拍立購」，透過手機鏡頭即可將衣著「拍」進購物車，目前「以圖找圖」、「拍立購」智能服務已支援平台超過150萬件商品。圖／Yahoo奇摩提供
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